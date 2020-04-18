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Covid-19

Alunos fazem homenagem a professor de Viana que morreu com coronavírus

O professor de Matemática Fernando Furtado estava aposentado há anos e foi o primeiro registro de morte por Coronavírus em Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 22:03

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 22:03

Alunos fazem homenagem a professor de Viana que morreu com coronavírus
Alunos fazem homenagem a professor de Viana que morreu com coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook
Alunos deixaram recados emocionados nas redes sociais para se despedir do professor de Matemática Fernando Furtado Araújo  vítima de coronavírus, em Viana. Foi o primeiro caso de morte no município. 
O professor estava aposentado e trabalhava em escolas das redes municipal e estadual. "É com imensa tristeza que informamos que o professor de matemática, Fernando Furtado, que trabalhou conosco até o ano de 2017, faleceu por coronavírus hoje pela manhã", dizia a homenagem nas redes sociais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel Brizola, em Viana. 
Ex-alunos também deixaram mensagens e recados lamentando a morte e reforçando os cuidados com a disseminação do coronavírus. "Vamos orar para que Deus conforte a família neste momento delicado e que descubram a cura para essa doença. Enquanto isso, fique em casa", escreveu um ex-aluno. Um colega de trabalho também registrou:  "Meu amigo, Professor da mesma área. Trabalhamos juntos! Que Deus te receba de braços abertos! Descanse em paz!". 
O prefeito da cidade também lamentou a morte e comentou as ações emergenciais provocados pela doença. "Essa situação que os municípios estão passando é triste para todos nós, no Brasil e no mundo, vemos com tristeza essas perdas de vidas e sabemos que mais mortes estão podem vir. O isolamento não é o que queríamos, mas isso é necessário.  É um momento difícil para todos nós", afirmou o prefeito de Viana, Gilson Daniel. O município possui oito casos de  moradores infectados até o dia 17 de abril.

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