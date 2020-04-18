Alunos fazem homenagem a professor de Viana que morreu com coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook

Alunos deixaram recados emocionados nas redes sociais para se despedir do professor de Matemática Fernando Furtado Araújo vítima de coronavírus, em Viana. Foi o primeiro caso de morte no município.

O professor estava aposentado e trabalhava em escolas das redes municipal e estadual. "É com imensa tristeza que informamos que o professor de matemática, Fernando Furtado, que trabalhou conosco até o ano de 2017, faleceu por coronavírus hoje pela manhã", dizia a homenagem nas redes sociais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel Brizola, em Viana.

Ex-alunos também deixaram mensagens e recados lamentando a morte e reforçando os cuidados com a disseminação do coronavírus. "Vamos orar para que Deus conforte a família neste momento delicado e que descubram a cura para essa doença. Enquanto isso, fique em casa", escreveu um ex-aluno. Um colega de trabalho também registrou: "Meu amigo, Professor da mesma área. Trabalhamos juntos! Que Deus te receba de braços abertos! Descanse em paz!".