Alunos de Medicina protestam contra reajuste de mensalidade em Vitória

Alunos de medicina da Emescam realizam protesto contra reajuste de mensalidade Crédito: Internauta/Gazeta Online

Emescam) interditaram uma pista da Reta da Penha, no sentido Serra, em frente à instituição, em manifestação contra o reajuste da mensalidade. Cerca de 100 alunos do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória () interditaram uma pista da Reta da Penha, no sentido Serra, em frente à instituição, em manifestação contra o reajuste da mensalidade.

Um dos alunos que está no protesto, e que preferiu não se identificar, diz que a concentração para o manifestação aconteceu às 8h no pátio da faculdade e, às 8h30, eles foram para a Reta da Penha, onde estão reunidos. A instituição, segundo os alunos, teria trancado os portões após a saída dos manifestantes.

"Nos últimos cinco anos aumentou cerca de R$ 2 mil a mensalidade e os alunos não sentem o reflexo de melhora dentro da própria faculdade. Conversamos com a diretoria semana passada, mas não evoluiu. Tivemos uma reunião com a mantenedora da instituição, a Santa Casa de Vitória, mas também não foi resolvido e nós estamos muito revoltados", relata o aluno de Medicina que estuda na Emescam há quatro anos.

De acordo com o estudante, a mensalidade atual custa R$ 5.696, e o reajuste elevaria o valor para R$ 6.125, no ano que vem, aumento de R$ 429.

O QUE DIZ A EMESCAM

Por nota, a Emescam informa que os custos para manter uma faculdade de Medicina são altos e os reajustes seguem os índices de correção inflacionários do país, como pode ser observado no site Escolas Médicas . Ainda em nota, a instituição ressalta que a Emescam é a única faculdade do Espírito Santo com dois hospitais de ensino e centro de habilidades e simulações, sendo, ainda assim, a mensalidade mais barata do Estado em comparação com outras instituições de ensino que oferecem o curso de Medicina, conforme tabela do site Escolas Médicas