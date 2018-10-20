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Norte

Alunos da Ufes passam mal após comer no RU de São Mateus

Em nota, a universidade confirmou que alguns estudantes passaram mal e procuraram a UPA; entretanto, a instituição descarta a possibilidade de contaminação por meio da alimentação fornecida no RU
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 01:58

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 01:58

Ufes campus São Mateus Crédito: Reprodução/UFES
Alunos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) situados no Centro Universitário Norte do Estado (Ceunes), localizado no campus de São Mateus, relataram que passaram mal após almoçar e jantar no Restaurante Universitário (RU) do local.
Mayara de Melo, aluna de Ciências Biológicas Ceunes, contou que jantou no RU e se sentiu mal, tendo diarreia no dia seguinte. "Na verdade eu tinha almoçado lá também e no outro dia me senti muito mal mas não cheguei a ir ao médico", informou.
Além de desconfiar da comida do restaurante, Mayara se queixou, também, de um esgoto a céu aberto logo na entrada do local. "Isso não está certo. É um mau cheiro horrível que até desanima de comer. Mas a gente precisa comer se não fica com fome", lamentou a estudante.
Estudante de Ciência da Computação no campus, Luiz Fantin chegou a ir para o hospital. "Primeiro fui ao médico que atende dentro do próprio Ceunes na quarta-feira (17). Na quinta (18), procurei a UPA e trataram os meus sintomas, que eram: diarreia, ânsia de vômito e dor no estômago", informou.
Além dos sintomas citados, Luiz também sentiu febre e até esta sexta-feira (19) ainda se sente mal após almoçar e jantar no RU. "Minha refeição semanal é praticamente toda lá. Almoço e janto no RU quase todos os dias. Comecei a suspeitar do restaurante quando descobri que várias outras pessoas estavam passando mal com os mesmos sintomas", detalhou.
Uma estudante da Ufes relatou no Facebook ter visto ratos circulando pela horta do Restaurante Universitário. "Eu estava indo embora às 21h e, a caminho do ponto de ônibus, ouvi barulhos estranhos. Quando olhei para o lado, me deparei com famílias de ratos. Fiquei tão assustada que nem pensei em filmar e tirar foto", diz parte da publicação na rede social.
O QUE DIZ A UFES?
Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a diretoria do campus de São Mateus confirmou que alguns estudantes passaram mal e procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, entretanto, descartou a possibilidade de contaminação por meio de alimentação fornecida no RU, que, segundo a instituição, segue as normas de controle sanitário.
Em nota, a universidade informou que os vegetais utilizados para preparar as refeições dos alunos são fornecidas por empresas externas e passam por um processo de sanitização. A água utilizada no preparo dos alimentos é de uma caixa d'água específica, onde é feito um controle periódico.
Quanto à horta, a Ufes informou que foi plantada por iniciativa de funcionários e que os vegetais plantados nela são utilizados para consumo próprio, e não dos estudantes. A diretoria informou, ainda, que, preventivamente, será feita uma análise da qualidade da água usada pelos alunos no campus e marcada uma nova dedetização no RU, embora a última, realizada no dia 6 de setembro, ainda esteja no prazo de validade.
Por último, a universidade informou que foi marcada para a próxima semana uma reunião entre a diretoria e o subprefeito universitário, contando também com uma professora especialista da área de microbiologia para que possa ser analisada a necessidade de outras ações no campus.

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