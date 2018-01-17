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Alta temperatura

Alfredo Chaves tem madrugada com 27ºC

Segundo o Climatempo, a alta temperatura é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que atua próximo à costa do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 14:20

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 14:20

Alfredo Chaves teve madrugada e manhã com 27ºC Crédito: Luciano Secchin
A madrugada e a manhã desta quarta-feira (17) em Alfredo Chaves, região Sul do Espírito Santo, foi de muito calor. O termômetro chegou a marcar 27°C por volta de 4h desta quarta-feira (17), e às 8h, a temperatura era de 27,6°C.
Segundo o Climatempo, a alta temperatura é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que atua próximo à costa do Estado, e esse sistema dificulta a formação de nuvens carregadas e deixa o tempo mais seco e quente.
A mínima esperada para a região hoje é de 22°C e máxima de 35°C.
 

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