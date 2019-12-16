Alerta no ES: em um ano, dobra o número de mortes por dengue

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil

A dengue já foi responsável pela morte de 41 pessoas no Espírito Santo em 2019. O número é duas vezes maior do que o registrado no ano anterior: foram 18 mortes em 2018. Esse aumento que acompanha o crescimento dos casos confirmados da doença. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , em 2018 foram 16.338 notificações confirmadas da doença. Já em 2019, esse número alcançou 77.838 casos, quase cinco vezes mais confirmações se comparar com o ano anterior.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em ambientes com água limpa e parada. Esse vírus possui quatro tipos diferentes: sorotipos 1, 2, 3 e 4, que apresentam materiais genéticos distintos. De acordo com a médica infectologista Rúbia Miossi, um dos principais fatores para o aumento das mortes é a volta da circulação do sorotipo 2.

"Há muito tempo no Espírito Santo só circulava o sorotipo 1. Mas, no ano passado, foi reintroduzido o sorotipo 2, que pode ter retornado por meio de uma pessoa contaminada que tenha vindo de outro Estado" Rúbia Miossi - Médica infectologista

A médica detalha que a pessoa que contrai a dengue sorotipo 1 não vai ter esse mesmo sorotipo novamente. Isso porque o corpo produz anticorpos, que o imuniza do mesmo tipo da doença. Porém, com a volta da circulação do sorotipo 2, a pessoa pode ter dengue novamente com sintomas mais severos, o que aumenta o risco de morte.

"Se a pessoa já teve a dengue sorotipo 1, ter o sorotipo 2 aumenta mais o risco de óbito. Isso porque quando você pega dengue pela segunda vez, seu corpo vai responder mais e essa resposta maior pode fazer com que o organismo evolua mal" Rúbia Miossi - Médica infectologista

A médica ressalta ainda que a dengue hemorrágica é forma mais grave da doença. A febre hemorrágica é quando a parte líquida do sangue, o plasma, sai dos vasos sanguíneos e vai para lugares que não deveria ir, como o pulmão. A pressão cai bastante e falta líquido, dificultando a oxigenação de órgãos vitais, como o coração e os rins, levando à falência múltipla de órgãos, conclui.

SINTOMAS E TRATAMENTO

Febre alta > 38.5ºC.

Dores musculares intensas.

Dor ao movimentar os olhos.

Mal estar.

Falta de apetite.

Dor de cabeça.

Manchas vermelhas no corpo.