Alerta de chuva forte e ressaca no litoral capixaba até domingo

O Inpe publicou um novo aviso de atenção para chuvas intensas e acumulados em regiões do ES e a Marinha do Brasil alerta para ressaca em todo o litoral capixaba