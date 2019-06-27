Home
Agente de viagem dá calote em clientes no ES e desaparece

O grupo de aproximadamente 40 pessoas faria uma viagem para Foz do Iguaçu. Porém, no Aeroporto de Vitória, descobriram que as passagens não estavam compradas