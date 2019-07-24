Praticidade

Afinal, a CNH Digital também vale como documento de identidade?

Motoristas evitam carregar documentos, como CPF e carteira de identidade, já que a CNH possui os registros e é aceita em todos os lugares. Com a habilitação digital, isso não deve mudar. Mas fique atento à bateria do seu celular

Contran aprova CNH digital Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta semana, o Detran-ES passou a adotar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) Digital, pela mesma plataforma em que é possível utilizar a CNH Digital, que já está disponível desde janeiro de 2018. Apesar de a habilitação em formato digital ser uma ferramenta possível há cerca de um ano e meio, com a nova utilidade, da CRLV, uma dúvida veio à tona: afinal, a CNH Digital vale como documento de Identidade?

Muitos motoristas evitam carregar todos os documentos, CPF e carteira de identidade, já que a CNH possui o número dos registros e é aceita em todos os lugares. A atitude é para que sejam evitados perdas, danos, furtos e roubos de todos os documentos, além de ser mais prático. E com a CNH Digital, nada muda.

COMO FUNCIONA

O Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) explica que, atualmente, 65.849 condutores registrados no Estado já baixaram a CNH digital. O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira informa que a CHN também vale como documento original e pode ser apresentada em embarques aéreos domésticos e identificação em órgãos públicos, por exemplo.

Além disso, o documento pode ainda ser exportado em PDF, a partir do próprio aplicativo, possuindo o valor equivalente a uma cópia autenticada em cartório, afinal a versão eletrônica da CNH tem o mesmo valor jurídico da versão impressa, sendo válida como documento oficial.

CELULAR DESCARREGADO

Segurar o celular ao dirigir é a infração campeã de multas: foram 7.976 ocorrências no período Crédito: Pixabay

Apesar da praticidade, é preciso ter atenção. A CNH Digital é sim opcional para aqueles motoristas que têm interesse em ter o documento no aparelho celular ou tablet. A carteira impressa continua a ser emitida normalmente nos padrões atuais, porém o condutor pode dirigir apenas com a CNH Digital.

Nesse caso, deverá se atentar para o funcionamento de seu smartphone, já que, para efeitos de fiscalização, se o aparelho estiver descarregado, será considerado que a CNH não está sendo portada, e o condutor será autuado.

NÃO PRECISA DE INTERNET

A versão eletrônica da CNH tem o mesmo valor jurídico da versão impressa, sendo válida como documento oficial. Ela tem todas as informações dispostas no documento impresso e fica disponível no aparelho celular que o condutor já utiliza no dia a dia e pode ser acessada off-line, sem necessidade de conexão wi-fi ou dados móveis habilitados.

O aplicativo que armazena a CNH Digital, permite visualizar a CNH frente e verso, o QR Code, e, ainda, exportar e compartilhar o arquivo da CNH (por e-mail e até WhatsApp) para usar em qualquer situação que exija um documento autenticado.





