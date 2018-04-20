Aeroporto deve ganhar delegacia da Polícia Civil e reforço da PF

Novo terminal aéreo de Vitória: estratégias serão discutidas em reunião para aumentar proteção do local Crédito: Caíque Verli

Depois do roubo milionário praticado no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) agora estudam estratégias para reforçar a segurança no Aeroporto Eurico Salles, em Vitória . No crime praticado no Rio, os bandidos levaram uma carga de celulares avaliada em US$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões). Os aparelhos haviam saído do Espírito Santo, em transporte aéreo.

Em entrevista à

Rádio CBN Vitória

, na manhã desta sexta-feira (20), o superintendente da PF no Espírito Santo, delegado Ildo Gasparetto, afirmou que o efetivo no aeroporto de Vitória e os trabalhos de inteligência serão reforçados.

"Essas conversas (entre PF e Infraero) começaram antes mesmo da inauguração do aeroporto. O trabalho de inteligência e troca de informações e fundamental no dia a dia. É um trabalho preventivo", afirmou Gasparetto.

Ainda de acordo com superintendente da PF, as conversas com o Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Guilherme Daré, já começaram e o aeroporto deve ganhar uma delegacia.

"Já estamos conversando para assim que possível ser instalada uma delegacia de Polícia Civil no aeroporto. A nova área destinada à Polícia Federal também é maior e deve ser entregue em 30 dias. Estamos numa área provisória por enquanto, mas com a área nova vamos ter mais pessoal trabalhando no setor de investigação e inteligência", adiantou.

GALEÃO

Ildo Gasparetto, superintendente da Polícia Federal no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O assalto aconteceu no domingo, no terminal de cargas do Galeão, mas somente foi denunciado na quarta-feira pelo diretor de Segurança do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logística do Rio de Janeiro (Sindicarga), coronel Venâncio Moura. No lote roubado, havia celulares Samsung Galaxy S9, que custam cerca de R$ 3,8 mil cada e nem haviam chegado ao mercado carioca.

De acordo com o coronel, os bandidos chegaram em um caminhão, vestidos com uniformes semelhantes aos usados pelos empregados do terminal de cargas, armados com pistolas.

Os criminosos ameaçaram os funcionários, que foram trancados em uma sala, enquanto eles roubavam as caixas dos aparelhos. Eles pegaram os celulares, levaram para o caminhão que usavam e fugiram. A ação foi filmada por pelo circuito interno de câmeras e mostra a movimentação dos ladrões. Todos usavam bonés que escondem seus rostos parcialmente. Eles integrariam o Bonde do Gordão, do Complexo da Maré.

O transportador contou que foi o quarto roubo em um ano. Fez tudo certo, cercou-se de todos os cuidados. Fez transporte aéreo, pagou três impostos para transportar o material do Espírito Santo para o Rio e ia pegar no terminal num caminhão blindado. Aí acontece isso, revela o coronel.

Na semana passada, bandidos roubaram uma carga da Apple avaliada em R$ 2 milhões que havia acabado de deixar o terminal de carga do Galeão.

MONITORAMENTO

A Polícia Civil do Rio vem monitorando as atividades de suspeitos de revenderem pela internet os celulares roubados no Galeão. Agentes analisam perfis de redes sociais de moradores da Baixada Fluminense e da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, para onde os produtos foram levados após o crime, como mostraram os rastreadores dos aparelhos.

Caso sejam identificados, e a procedência dos telefones seja confirmada, eles podem ser indiciados pelo crime de receptação.

VITÓRIA

Em janeiro de 2017, bandidos armados invadiram a pista do Aeroporto de Vitória para assaltar um avião, que havia acabado de pousar, carregado de dinheiro. No local, três carros-fortes esperavam para fazer o transporte de valores.

Neste momento, uma caminhonete amarela, com a plotagem idêntica a dos veículos da Infraero, surgiu na pista. Mas, antes de chegar ao avião que taxiava na pista, os bandidos fugiram. Posteriormente, o líder do grupo, André Órfão dos Santos, foi preso. Ele é da facção Terceiro Comando Puro, do Complexo da Maré.