Adolescente é atropelada na saída de show em Guarapari

Ana Luiza Moryama, de 17 anos, foi atingida por um motociclista, no último domingo (6); ela está internada em estado grave em um hospital particular, em Cariacica