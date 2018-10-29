Adolescente de 15 anos sai de casa e desaparece na Praia da Costa

Ana Beatriz Pretti Leite Crédito: Reprodução/Facebook

Atualização: No começo da tarde desta segunda-feira (29), Ana Beatriz foi encontrada. Em contato com a reportagem, às 13h50, a mãe afirmou que a menina fez contato com uma tia e uma prima e já estava a caminho de casa.

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a noite de sábado (27), depois de discutir com a mãe, em Vila Velha . Ana Beatriz Pretti Leite saiu de casa, na Praia da Costa , por volta das 22 horas de sábado, sem levar o celular e, desde então, não deu mais notícias.

A mãe da menina, a médica Mirela Pretti, contou que Ana Beatriz saiu com os amigos para tomar um açaí, na noite de sábado. Ao retornar para casa, a mãe chamou a atenção da filha por conta da bagunça do quarto dela, e a menina, irritada, disse que iria embora de casa.

Foi uma discussão besta. Chamei a atenção dela, fiquei brava por conta da bagunça do quarto. Uma besteira. Ela ficou revoltada, aborrecida, saiu e falou que ia embora. Ela já tinha feito isso antes, mas na ocasião voltou para casa no outro dia de manhã Mirela Pretti, mãe da menina

Ana Beatriz vestia um short preto, um cropped estampado com flores e chinelos. A última informação que a família recebeu é de que a menina pediu ajuda em um restaurante para conseguir um carro por meio de aplicativo de celular.

"Ontem (domingo), uma menina que trabalha em um restaurante (na Praia da Costa) entrou em contato comigo e disse que minha filha pediu a ajuda dela para conseguir um carro. Foi a noite, logo depois que ela saiu de casa. Como ela deixou o celular em casa, pediu o celular dessa moça para pedir um carro pelo aplicativo. Ela pediu um carro para levá-la até a Rua Goiânia, em Itapuã. Nós temos um apartamento nessa rua, ela passou a infância toda lá, tem muitos amigos no condomínio. O apartamento está alugado no momento", afirmou.

Na tentativa de encontrar a menina, a família já fez contato com os amigos de Ana Beatriz e publicou pedidos de ajuda nas redes sociais.

Quero pedir que ela apareça para poder tranquilizar a família e para que a gente possa sentar e conversar, tentar ajustar as coisas, se ela realmente não quiser ficar mais em casa. Mirela Pretti, mãe da menina