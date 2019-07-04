Vila Velha e Venda Nova

Acidentes interditam trechos das BRs 101 e 262 no ES

Em Vila Velha, o motorista de um carro teve ferimentos leves. Em Venda Nova, o condutor de um caminhão ficou ferido

Publicado em 4 de julho de 2019 às 15:15 - Atualizado há 6 anos

Um dos acidentes interditou o km 316 da BR 101, em Xuri Crédito: Reprodução/Google Street View

Um acidente envolvendo um carro de passeio, carretas interditou o km 316 da BR 101, em Xuri, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (04). A pista ficou totalmente interditada por cerca de uma hora e agora funciona parcialmente. O motorista do carro teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão entre o carro, um caminhão e quatro carretas aconteceu por volta de 10h30. A polícia ainda não informou a dinâmica do crime, mas afirmou que o condutor do carro teve lesões leves e foi encaminhado à Upa de Guarapari. Já os motoristas das carretas saíram ilesos. Após uma hora de interdição total, a pista funcionou no esquema de pare e siga a partir das 11h30.

VENDA NOVA

Em Venda Nova do Imigrante, houve um acidente no km 101 da BR 262, com interdição total da rodovia. De acordo com a PRF, o acidente também aconteceu por volta de 10h30, envolvendo três caminhões e um carro de passeio.

A colisão teve início após um dos caminhoneiros perder o freio do veículo. O caminhão ficou desgovernado e bateu nos outros carros. O local está totalmente interditado e o guincho foi acionado para liberar a pista. Apenas o condutor do caminhão que perdeu o controle ficou ferido. A PRF não informou o estado de saúde da vítima.

