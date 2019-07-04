Home
Acidentes interditam trechos das BRs 101 e 262 no ES

Em Vila Velha, o motorista de um carro teve ferimentos leves. Em Venda Nova, o condutor de um caminhão ficou ferido

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 4 de julho de 2019 às 15:15

 - Atualizado há 6 anos

Um dos acidentes interditou o km 316 da BR 101, em Xuri Crédito: Reprodução/Google Street View

Um acidente envolvendo um carro de passeio,  carretas interditou o km 316 da BR 101, em Xuri, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (04). A pista ficou totalmente interditada por cerca de uma hora e agora funciona parcialmente. O motorista do carro teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão entre o carro, um caminhão e quatro carretas aconteceu por volta de 10h30. A polícia ainda não informou a dinâmica do crime, mas afirmou que o condutor do carro teve lesões leves e foi encaminhado à Upa de Guarapari. Já os motoristas das carretas saíram ilesos. Após uma hora de interdição total, a pista funcionou no esquema de pare e siga a partir das 11h30.

> Duas mulheres e uma criança morrem em acidente na BR 101, em Vila Velha

VENDA NOVA

Em Venda Nova do Imigrante, houve um acidente no km 101 da BR 262, com interdição total da rodovia. De acordo com a PRF, o acidente também aconteceu por volta de 10h30, envolvendo três caminhões e um carro de passeio.

A colisão teve início após um dos caminhoneiros perder o freio do veículo. O caminhão ficou desgovernado e bateu nos outros carros. O local está totalmente interditado e o guincho foi acionado para liberar a pista. Apenas o condutor do caminhão que perdeu o controle ficou ferido. A PRF não informou o estado de saúde da vítima.

> Cerco Eletrônico deve ajudar na fiscalização de carretas irregulares

