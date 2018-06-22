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Acidente

Acidente na Avenida Vitória deixa motociclista ferido

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima; o Samu foi acionado para prestar socorro

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 21:59
Acidente deixa motociclista ferido na Avenida Vitória Crédito: Laís Magesky
Um motociclista ficou ferido após colidir contra outra moto na noite desta quinta-feira (21) na Avenida Vitória, na Capital. Segundo a Guarda Municipal, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O Samu foi acionado para prestar socorro.
> Acidente envolvendo duas carretas deixa um morto em Guarapari

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