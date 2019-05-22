Home
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida na Dante Michelini

No momento do acidente, o trânsito ficou parado e somente uma via estava liberada para a passagem de carros no local

Publicado em 22 de maio de 2019 às 10:30

 - Atualizado há 6 anos

Acidente na Dante Michelini Crédito: Pedro Permuy

Um acidente entre um carro e uma moto na Dante Michelini, no sentido Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (22), deixou uma pessoa ferida. Fotos enviadas por internautas ao Gazeta Online mostram que uma pessoa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, o trânsito ficou parado e somente uma via estava liberada para a passagem de carros no local. 

Segundo a TV Gazeta, às 7h40, a ambulância saiu do local e o trânsito foi liberado no momento, confirmamos com a Guarda Municipal e o trânsito já flui normalmente no local do acidente. 

Acidente na Dante Michelini Crédito: Pedro Permuy

