Home
>
Grande Vitória
>
Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida em Cariacica

Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida em Cariacica

A colisão aconteceu próximo ao bairro Tabajara; a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde dela