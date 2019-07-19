Home
Acidente entre caminhão e carros deixa feridos na BR 101, Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente, a pista central da rodovia esteve interditada nos dois sentidos até as 13h40

Gazeta Online

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:52

 - Atualizado há 6 anos

Uma colisão entre um caminhão e três carros deixou quatro pessoas feridas no final da manhã desta sexta-feira (19) no km 269 da BR 101, em Carapina, na Serra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente, a pista central da rodovia esteve interditada nos dois sentidos até as 13h40. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, e o Hospital Infantil de Vitória.

Segundo a Eco101, o tráfego seguiu desviado para as pistas laterais e os recursos da concessionária (ambulâncias, viatura de inspeção e guincho) estiveram no local para atendimento da ocorrência. 

Por volta das 16h, equipes de manutenção da concessionária atuavam na reinstalação do poste e do semáforo que foram danificados pela colisão. Para a realizar o serviço, uma faixa no sentido Sul foi interditada e o fluxo de veículos segue com desvio de pista. O trânsito flui normalmente pela região.

 

