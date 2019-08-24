Acidente deixa trânsito lento em Vitória nesta sexta-feira

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 12:38
Uma caminhonete bateu em um carro que estava sendo guinchado por uma companhia de seguros no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Cesar Hilal, na manhã desta sexta-feira (16).
O guincho estava transportando dois carros, um de cor prata e o outro de cor vermelha, e parou no sinal. Em seguida, veio a caminhonete e bateu no veículo vermelho.
Ninguém se feriu, mas trânsito está lento na Leitão da Silva
A Guarda Municipal de Vitória está no local.
