Leitão da Silva

Acidente deixa trânsito lento em Vitória nesta sexta-feira

Uma caminhonete atingiu um carro que estava sendo guinchado

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 12:38

Uma caminhonete bateu em um carro que estava sendo guinchado por uma companhia de seguros no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Cesar Hilal, na manhã desta sexta-feira (16).

O guincho estava transportando dois carros, um de cor prata e o outro de cor vermelha, e parou no sinal. Em seguida, veio a caminhonete e bateu no veículo vermelho.

Ninguém se feriu, mas trânsito está lento na Leitão da Silva

A Guarda Municipal de Vitória está no local.





