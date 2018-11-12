A partir da Praia de Camburi, internauta grava aviões chegando ao ES

Após ver em propagandas e na internet, Vanda decidiu ir à praia já esperando para contemplar o visual. "Foi uma emoção muito grande ver desse ângulo. Ao vivo é mais emocionante do que ver em fotos e vídeos. Não transmite tudo que é sentir aquela coisa gigante passando por cima da sua cabeça". Vanda e o marido tiraram fotos, mas também pararam para admirar. "É incrível", descreveu.