A partir da Praia de Camburi, internauta grava aviões chegando ao ES

Os moradores de Vitória ganharam um novo cenário para admirar: a possibilidade de estar na Praia de Camburi, seja observando o mar ou praticando exercícios, e ver aeronaves chegando em terras capixabas. Isso foi possível após a liberação para pousos na nova pista do Aeroporto de Vitória. A servidora pública Vanda Lopes, que estava na praia, fez lindos registros na tarde deste domingo (11). Em um dos ângulos do vídeo, é possível ver a proximidade com os veículos que passavam pela avenida Dante Michelini.
Após ver em propagandas e na internet, Vanda decidiu ir à praia já esperando para contemplar o visual. "Foi uma emoção muito grande ver desse ângulo. Ao vivo é mais emocionante do que ver em fotos e vídeos. Não transmite tudo que é sentir aquela coisa gigante passando por cima da sua cabeça". Vanda e o marido tiraram fotos, mas também pararam para admirar. "É incrível", descreveu.
Três voos diferentes foram gravados: um da Latam, GOL e Azul. O último foi registrado exatamente às 18h12. Assista:
A internauta Luciana Fontes também flagrou o momento. "Foi super legal. Eles passam a cerca de 300 pés do calçadão". Para quem quer fotografar, Luciana também deixa dicas: é preciso ficar contra o sol e acompanhar a chegada, olhando em direção a Vila Velha", afirma.
NOVA PISTA
O primeiro pouso de uma aeronave comercial aconteceu às 22h20 da última quarta-feira (07), pela cabeceira 02, que é a mais próxima do mar. A liberação dos pousos na nova pista aconteceu depois que foi instalado e homologado um equipamento chamado PAPI (Precision Approach Path Indicator), que é usado como um auxílio visual nos pousos.
Cenas como essas serão comuns, mas por enquanto não em tempos chuvosos. Apesar da liberação, na quinta-feira (8), quando as fortes chuvas atingiam o Estado, apenas duas aeronaves aterrissaram na nova pista. É que o aeroporto ainda não tem o aparelho chamado Instrument Landing System (ILS) - em português, Sistema de Aterrissagem por Instrumentos. A ferramenta auxilia os pousos em condições climáticas ruins.