Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 74% dos crimes registrados no ES em 2018 não foram solucionados
Investigações

74% dos crimes registrados no ES em 2018 não foram solucionados

Segundo a Polícia Civil, o número pode variar já que crimes solucionados em anos seguintes à ocorrência não são computados na data da elucidação
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

19 fev 2019 às 00:09

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 00:09

Crédito: Arquivo | Nestor Muller
Cerca de 74% dos inquéritos policiais abertos em 2018 não foram solucionados no mesmo ano. Com isso, o índice resolutividade dos casos no ano passado ficou em 26%, menos da metade do índice de 2015, que é de 56%. Em 2017, a polícia concluiu 42% das investigações.
Os dados são referentes a todos os tipos de investigações criminais, de pequenos furtos até assassinatos. No entanto, segundo a Polícia Civil, a queda na resolutividade de ocorrências pode acontecer por diversos fatores, como diminuição de inquéritos instaurados (menos denúncias) ou resolutividade no ano seguinte ao crime, que acaba acumulando o índice de solução para o ano anterior (data da ocorrência). Por exemplo: crimes de 2015 resolvidos em 2018 melhoram o índice apenas de 2015.
> Governo quer expandir cerco inteligente na Grande Vitória
Além disso, a Polícia Civil afirma que o índice pode depender das dificuldades encontradas em razão das especificidades nas elucidações de crimes. Segundo a polícia, esse o índice de resolutividade é variável, já que poderá aumentar caso, ainda neste ano, inquéritos de 2018 sejam finalizados pelas delegacias e divisões policiais.
74 por cento dos crimes registrados no ES em 2018 não foram solucionados
> 10 cidades concentram 70% dos homicídios no ES
A polícia informou também que trabalha diariamente para elucidação de crimes, principalmente contra a vida, “onde os índices de resolutividade chegam a 70%, percentual bem acima da média nacional”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados