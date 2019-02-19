74% dos crimes registrados no ES em 2018 não foram solucionados

Crédito: Arquivo | Nestor Muller

Cerca de 74% dos inquéritos policiais abertos em 2018 não foram solucionados no mesmo ano. Com isso, o índice resolutividade dos casos no ano passado ficou em 26%, menos da metade do índice de 2015, que é de 56%. Em 2017, a polícia concluiu 42% das investigações.

Os dados são referentes a todos os tipos de investigações criminais, de pequenos furtos até assassinatos. No entanto, segundo a Polícia Civil , a queda na resolutividade de ocorrências pode acontecer por diversos fatores, como diminuição de inquéritos instaurados (menos denúncias) ou resolutividade no ano seguinte ao crime, que acaba acumulando o índice de solução para o ano anterior (data da ocorrência). Por exemplo: crimes de 2015 resolvidos em 2018 melhoram o índice apenas de 2015.

Além disso, a Polícia Civil afirma que o índice pode depender das dificuldades encontradas em razão das especificidades nas elucidações de crimes. Segundo a polícia, esse o índice de resolutividade é variável, já que poderá aumentar caso, ainda neste ano, inquéritos de 2018 sejam finalizados pelas delegacias e divisões policiais.

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