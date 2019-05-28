Home
>
Grande Vitória
>
600 pessoas devem passar por conciliação na Justiça do Trabalho no ES

600 pessoas devem passar por conciliação na Justiça do Trabalho no ES

Anualmente Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo realiza semana de conciliação, que, apenas em 2018, homologou acordos que atingiram o total de R$ 3,6 milhões