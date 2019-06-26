Home
273 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito em 2019 no ES

Segundo a diretora técnica do Detran-ES, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que o número não considera atendimentos de outros órgãos, como PM e Guardas Municipais