250 pessoas enfrentam fila desde madrugada em busca de emprego no ES

Para garantir uma das mais de 150 vagas de emprego disponibilizadas nesta quinta-feira (18) no Sine de Aracruz, na região Norte do Estado, pelo menos 250 pessoas ficaram na fila em frente ao local, que começou a ser formada ainda durante a madrugada. As chances de trabalho encheram os olhos de quem tem a esperança de terminar o ano saindo do desemprego.
É o caso do almoxarife Amilton Barbosa de Castro, de 40 anos. Ele é casado, tem uma filha de 9 anos e cuida da mãe que tem mal de Parkinson. Estou desempregado há quatro meses. Passei em frente ao Sine e vi que tinha uma fila grande, tentei me cadastrar nas vagas mas não consegui. Pretendo voltar nesta sexta-feira (19). Surgindo qualquer oportunidade de emprego eu vou aceitar, preciso muito trabalhar, contou.
De acordo com Amilton, as pessoas ficaram debaixo de chuva para conseguir uma senha e tentar a carta de encaminhamento que a agência do trabalhador fornece para o candidato levar até a empresa contratante e realizar todo o processo seletivo para ser contratado. Tinha muita gente na fila querendo uma senha de atendimento no Sine, mas virou confusão e eles fecharam a porta, passaram a chamar aos poucos para atender um por um. Com a demora e a chuva, achei melhor ir para casa, mas vou voltar, explicou o almoxarife.
A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, Rosilene Filipe dos Santos Matos, explicou que o portão do Sine não foi fechado, mas encostado, para organizar a fila. Eram chamadas de 10 em 10 pessoas, conforme a ordem de chegada, para fazer o cadastro. Ao todo, 250 pessoas foram encaminhadas para as vagas, informou.
O número de oportunidades foi maior porque um novo supermercado será aberto no município em breve. As obras estão no final e os funcionários começam a ser contratados. Mas as vagas não eram só para essa empresa, havia chances para outras companhias também. O Sine de Aracruz funciona das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e a distribuição de senhas depende da quantidade de vagas oferecidas no dia. Não conseguimos antecipar quantas senhas serão entregues porque só sabemos quantas vagas serão oferecidas quando chegamos na agência, destacou.
Sobre a grande fila formada em frente a agência, Rosilene disse que essa procura é reflexo do desemprego no país. Como o desemprego está muito grande, as pessoas vêm cada vez mais cedo para a fila do Sine para garantir uma vaga. Fazemos a distribuição de senhas para organizar o atendimento e facilitar para quem quer uma oportunidade de emprego. Mas a gente entende, as pessoas ficam na esperança de voltar ao mercado de trabalho, tanto que de de madrugada já tinha muita gente na fila, ressaltou Rosilene.