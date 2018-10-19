250 pessoas enfrentam fila desde madrugada em busca de emprego no ES

Diversas pessoas em frente ao Sine de Aracruz Crédito: Internauta

Para garantir uma das mais de 150 vagas de emprego disponibilizadas nesta quinta-feira (18) no Sine de Aracruz, na região Norte do Estado, pelo menos 250 pessoas ficaram na fila em frente ao local, que começou a ser formada ainda durante a madrugada. As chances de trabalho encheram os olhos de quem tem a esperança de terminar o ano saindo do desemprego.

É o caso do almoxarife Amilton Barbosa de Castro, de 40 anos. Ele é casado, tem uma filha de 9 anos e cuida da mãe que tem mal de Parkinson. Estou desempregado há quatro meses. Passei em frente ao Sine e vi que tinha uma fila grande, tentei me cadastrar nas vagas mas não consegui. Pretendo voltar nesta sexta-feira (19). Surgindo qualquer oportunidade de emprego eu vou aceitar, preciso muito trabalhar, contou.

De acordo com Amilton, as pessoas ficaram debaixo de chuva para conseguir uma senha e tentar a carta de encaminhamento que a agência do trabalhador fornece para o candidato levar até a empresa contratante e realizar todo o processo seletivo para ser contratado. Tinha muita gente na fila querendo uma senha de atendimento no Sine, mas virou confusão e eles fecharam a porta, passaram a chamar aos poucos para atender um por um. Com a demora e a chuva, achei melhor ir para casa, mas vou voltar, explicou o almoxarife.





A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, Rosilene Filipe dos Santos Matos, explicou que o portão do Sine não foi fechado, mas encostado, para organizar a fila. Eram chamadas de 10 em 10 pessoas, conforme a ordem de chegada, para fazer o cadastro. Ao todo, 250 pessoas foram encaminhadas para as vagas, informou.

O número de oportunidades foi maior porque um novo supermercado será aberto no município em breve. As obras estão no final e os funcionários começam a ser contratados. Mas as vagas não eram só para essa empresa, havia chances para outras companhias também. O Sine de Aracruz funciona das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e a distribuição de senhas depende da quantidade de vagas oferecidas no dia. Não conseguimos antecipar quantas senhas serão entregues porque só sabemos quantas vagas serão oferecidas quando chegamos na agência, destacou.