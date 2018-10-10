Ensino Superior

24 cursos com nota máxima no Espírito Santo

Graduações representam 9,75% das avaliadas pelo Enade no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 02:03

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 02:03

Alunos e professores do curso de Engenharia Civil, da Ufes, que alcançou a nota máxima no exame Crédito: Vitor Jubini
O ensino superior no Espírito Santo avançou em algumas áreas de conhecimento e, hoje, há 24 cursos com nota máxima (9,75% do total), numa escala que varia de 1 a 5, segundo o Ministério da Educação (MEC). O levantamento é feito com base no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2017 e cujo resultado foi divulgado na terça-feira (9).
Nesse seleto grupo de conceito Enade 5 estão oito cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), quatro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e outros 12 divididos entre quatro instituições particulares.
> Dois em cada 10 cursos superiores são ruins no Espírito Santo
No Estado, 7.421 concluintes da graduação, nas modalidades presencial e a distância, participaram da avaliação de 246 cursos. Nesta edição, foram submetidos à prova alunos de cursos de bacharelado em ciências exatas e licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura, Engenharias e Letras, além de tecnólogos em controle de processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial. Na última avaliação dessas mesmas áreas, em 2014, eram 203 cursos e apenas 13 (6,4%) obtiveram conceito 5.
> Ufes tem seis cursos entre os 20 melhores do país
O Enade mostra a qualidade do nosso aluno e da equipe de professores, reforçando nosso projeto de curso. Aqui, os alunos conseguem ver na prática o que estudam. Isso sem dúvidas é um diferencial que nos fez ter ótimos resultados, analisa André Ribeiro da Silva, professor da UCL, na Serra, que apresentou um curso de tecnologia e outro de engenharia com nota máxima.
Para Márcio Có, diretor de ensino do Ifes de Vitória, os dois cursos da instituição com a nota máxima (Letras e Engenharia Elétrica) são resultado de uma série de ações, como valorização de atividades práticas e corpo docente com mestres e doutores. É importante destacar também que foi um na área tecnológica, outro na de formação de professores, que também faz parte da nossa missão institucional.
> Pesquisa mostra evasão de 30% em cursos superiores privados
Diretor de Desenvolvimento Institucional da Faesa, Erthelvio Monteiro Nunes Junior acrescenta que, com o desempenho observado pelo Enade, não é mais necessário estudar fora do Estado para garantir uma formação superior de qualidade. Por lá, três cursos de engenharia receberam 5.
MAIORIA DOS CONCEITOS 4 E 5 DA UFES 
A Ufes reuniu o maior número de cursos com conceitos 5 e 4 no Enade, os mais altos na escala de avaliação. Ao todo, foram 34 em que os alunos mais se sobressaíram.
Um dos destaques foi o de Engenharia Civil, em que Saile Tomazelli está no último período. Ter a oportunidade de estar em uma instituição de qualidade é a realização de um sonho.
Bianca Franca, por sua vez, espera que o resultado do Enade seja boa referência para ela no mercado, ainda restrito para as mulheres.
Se, de um lado, a Ufes teve bons resultados, houve também um mau desempenho em outros cursos, como o de Artes Visuais, que recebeu nota 1, e outros sete com conceito 2.
A secretária de avaliação institucional da Ufes, Leila Massaroni, aponta que a universidade tem feito investimentos, apesar das dificuldades, para que continue sendo referência na formação superior. Já em Artes Visuais, Leila explica que o curso está passando por processo de reestruturação. Quanto aos que tiveram nota 2, terão que passar por avaliação a fim de identificar a razão para o mau resultado e avançar.
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufes, Wagner dos Santos ressalta a importância de avaliações como o Enade, mas critica a forma como os dados são apresentados por estimular a formação de ranking entre instituições, dificultando a definição de políticas para melhorar a qualidade.
AVALIAÇÃO DOS CURSOS
NOTA 5 
FAESA (VITÓRIA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FAESA/UNICAPE (CARIACICA)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
IFES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (CARIACICA)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
UCL (SERRA)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
UFES (ALEGRE)
- ENGENHARIA DE ALIMENTOS
- ENGENHARIA FLORESTAL
UFES (SÃO MATEUS)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
UVV (VILA VELHA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA ELÉTRICA
NOTA 4
SALESIANO (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ESFA (SANTA TERESA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- FAACZ (ARACRUZ)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
PITÁGORAS (LINHARES)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FAESA
- ARQUITETURA E URBANISMO
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA MECÂNICA
FARESE (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FAVENI (VENDA NOVA DO IMIGRANTE)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FCB (COLATINA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FESV (VITÓRIA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FSG (CARIACICA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
IFES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
IFES (CARIACICA)
- FÍSICA (BACHARELADO)
IFES (COLATINA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (NOVA VENÉCIA)
- GEOGRAFIA (LICENCIATURA)
IFES (SÃO MATEUS)
- ENGENHARIA MECÂNICA
IFES (SERRA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- ENGENHARIA AMBIENTAL
MULTIVIX (SÃO MATEUS)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
UCL (SERRA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UFES (ALEGRE)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
UFES (SÃO MATEUS)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UFES (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- QUÍMICA (BACHARELADO)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
- GEOGRAFIA (BACHARELADO)
- GEOGRAFIA (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (BACHARELADO)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- LETRAS - INGLÊS
UNES (CACHOEIRO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UNESC (COLATINA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
UVV (VILA VELHA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- ENGENHARIA
NOTA 3
SALESIANO (VITÓRIA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
DOCTUM (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
DOCTUM (SERRA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ESAB (VILA VELHA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ESFA (SANTA TERESA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
FVC (SÃO MATEUS)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FAACZ (ARACRUZ)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FABRA (SERRA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PITÁGORAS (GUARAPARI)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- PITÁGORAS (LINHARES)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FAESA (VITÓRIA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
FAEV (CARIACICA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- FASG (SÃO GABRIEL DA PALHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- FCB (COLATINA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
ESTÁCIO DE SÁ (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ESTÁCIO DE SÁ (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
IFES (ALEGRE)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
IFES (ARACRUZ)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
IFES (CACHOEIRO)
- ENGENHARIA
IFES (CARIACICA)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
IFES (COLATNA)
- TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
IFES (SANTA TERESA)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
IFES (SERRA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA
IFES (VILA VELHA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- ENGENHARIA CIVIL
MULTIVIX (SERRA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
MULTIVIX (VITÓRIA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
SABERES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- LETRAS - INGLÊS
UCL (SERRA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
UFES (ALEGRE)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
UFES (SÃO MATEUS)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL (LICENCIATURA)
- FÍSICA (BACHARELADO)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- HISTÓRIA (BACHARELADO)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
- ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- MÚSICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA)
UNES (CACHOEIRO)
- ENGENHARIA
UNESC (COLATINA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
UVV (VILA VELHA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
NOTA 2
DOCTUM (SERRA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
ESAB (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - PRESENCIAL e A DISTÂNCIA
FCV (SÃO MATEUS)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
FAACZ (ARACRUZ)
- ENGENHARIA CIVIL
FAC (CARIACICA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- PITÁGORAS (GUARAPARI)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
PITÁGORAS (LINHARES)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
FAESA (VITÓRIA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
FAFIA (ALEGRE)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
FAMES (VITÓRIA)
- MÚSICA (LICENCIATURA)
FARESE (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
FAVI (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA
FUI (IÚNA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
IFES (VITÓRIA)*
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
IFES (ALEGRE)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
IFES (SANTA TERESA)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
IFES SERRA
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
IFES (CACHOEIRO)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA)
ATENEU (VILA VELHA)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (SÃO MATEUS)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
MULTIVIX (SERRA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- CIÊNC.SOCIAIS (BACHARELADO)
UFES (ALEGRE)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
UFES (SÃO MATEUS)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- ENGENHARIA
*Os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Ciência da Computação não são oferecidos na unidade de Vitória, como informado pelo Inep, mas na Serra e em Cachoeiro, respectivamente.
NOTA 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DE VITÓRIA - SALESIANO (VITÓRIA)
- TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
FAFIA (ALEGRE)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- ENGENHARIA CIVIL
- SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
UFES (VITÓRIA)
- ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

