24 cursos com nota máxima no Espírito Santo

O ensino superior no Espírito Santo avançou em algumas áreas de conhecimento e, hoje, há 24 cursos com nota máxima (9,75% do total), numa escala que varia de 1 a 5, segundo o Ministério da Educação (MEC). O levantamento é feito com base no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2017 e cujo resultado foi divulgado na terça-feira (9).
Nesse seleto grupo de conceito Enade 5 estão oito cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), quatro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e outros 12 divididos entre quatro instituições particulares.
No Estado, 7.421 concluintes da graduação, nas modalidades presencial e a distância, participaram da avaliação de 246 cursos. Nesta edição, foram submetidos à prova alunos de cursos de bacharelado em ciências exatas e licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura, Engenharias e Letras, além de tecnólogos em controle de processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial. Na última avaliação dessas mesmas áreas, em 2014, eram 203 cursos e apenas 13 (6,4%) obtiveram conceito 5.
O Enade mostra a qualidade do nosso aluno e da equipe de professores, reforçando nosso projeto de curso. Aqui, os alunos conseguem ver na prática o que estudam. Isso sem dúvidas é um diferencial que nos fez ter ótimos resultados, analisa André Ribeiro da Silva, professor da UCL, na Serra, que apresentou um curso de tecnologia e outro de engenharia com nota máxima.
Para Márcio Có, diretor de ensino do Ifes de Vitória, os dois cursos da instituição com a nota máxima (Letras e Engenharia Elétrica) são resultado de uma série de ações, como valorização de atividades práticas e corpo docente com mestres e doutores. É importante destacar também que foi um na área tecnológica, outro na de formação de professores, que também faz parte da nossa missão institucional.
Diretor de Desenvolvimento Institucional da Faesa, Erthelvio Monteiro Nunes Junior acrescenta que, com o desempenho observado pelo Enade, não é mais necessário estudar fora do Estado para garantir uma formação superior de qualidade. Por lá, três cursos de engenharia receberam 5.
MAIORIA DOS CONCEITOS 4 E 5 DA UFES
A Ufes reuniu o maior número de cursos com conceitos 5 e 4 no Enade, os mais altos na escala de avaliação. Ao todo, foram 34 em que os alunos mais se sobressaíram.
Um dos destaques foi o de Engenharia Civil, em que Saile Tomazelli está no último período. Ter a oportunidade de estar em uma instituição de qualidade é a realização de um sonho.
Bianca Franca, por sua vez, espera que o resultado do Enade seja boa referência para ela no mercado, ainda restrito para as mulheres.
Se, de um lado, a Ufes teve bons resultados, houve também um mau desempenho em outros cursos, como o de Artes Visuais, que recebeu nota 1, e outros sete com conceito 2.
A secretária de avaliação institucional da Ufes, Leila Massaroni, aponta que a universidade tem feito investimentos, apesar das dificuldades, para que continue sendo referência na formação superior. Já em Artes Visuais, Leila explica que o curso está passando por processo de reestruturação. Quanto aos que tiveram nota 2, terão que passar por avaliação a fim de identificar a razão para o mau resultado e avançar.
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufes, Wagner dos Santos ressalta a importância de avaliações como o Enade, mas critica a forma como os dados são apresentados por estimular a formação de ranking entre instituições, dificultando a definição de políticas para melhorar a qualidade.
AVALIAÇÃO DOS CURSOS
NOTA 5
FAESA (VITÓRIA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FAESA/UNICAPE (CARIACICA)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
IFES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (CARIACICA)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
UCL (SERRA)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
UFES (ALEGRE)
- ENGENHARIA DE ALIMENTOS
- ENGENHARIA FLORESTAL
UFES (SÃO MATEUS)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
UVV (VILA VELHA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA ELÉTRICA
NOTA 4
SALESIANO (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ESFA (SANTA TERESA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- FAACZ (ARACRUZ)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
PITÁGORAS (LINHARES)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FAESA
- ARQUITETURA E URBANISMO
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA MECÂNICA
FARESE (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FAVENI (VENDA NOVA DO IMIGRANTE)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FCB (COLATINA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FESV (VITÓRIA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FSG (CARIACICA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
IFES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
IFES (CARIACICA)
- FÍSICA (BACHARELADO)
IFES (COLATINA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (NOVA VENÉCIA)
- GEOGRAFIA (LICENCIATURA)
IFES (SÃO MATEUS)
- ENGENHARIA MECÂNICA
IFES (SERRA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- ENGENHARIA AMBIENTAL
MULTIVIX (SÃO MATEUS)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
UCL (SERRA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UFES (ALEGRE)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
UFES (SÃO MATEUS)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UFES (VITÓRIA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
- QUÍMICA (BACHARELADO)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
- GEOGRAFIA (BACHARELADO)
- GEOGRAFIA (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (BACHARELADO)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- LETRAS - INGLÊS
UNES (CACHOEIRO)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UNESC (COLATINA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
UVV (VILA VELHA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- ENGENHARIA
NOTA 3
SALESIANO (VITÓRIA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
DOCTUM (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
DOCTUM (SERRA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ESAB (VILA VELHA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ESFA (SANTA TERESA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
FVC (SÃO MATEUS)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
FAACZ (ARACRUZ)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FABRA (SERRA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PITÁGORAS (GUARAPARI)
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- PITÁGORAS (LINHARES)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
FAESA (VITÓRIA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
FAEV (CARIACICA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- FASG (SÃO GABRIEL DA PALHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- FCB (COLATINA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
ESTÁCIO DE SÁ (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ESTÁCIO DE SÁ (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
IFES (ALEGRE)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
IFES (ARACRUZ)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
IFES (CACHOEIRO)
- ENGENHARIA
IFES (CARIACICA)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
IFES (COLATNA)
- TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
IFES (SANTA TERESA)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
IFES (SERRA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
IFES (VITÓRIA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA
IFES (VILA VELHA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (NOVA VENÉCIA)
- ENGENHARIA CIVIL
MULTIVIX (SERRA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
MULTIVIX (VITÓRIA)
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
SABERES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- LETRAS - INGLÊS
UCL (SERRA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
UFES (ALEGRE)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- QUÍMICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
UFES (SÃO MATEUS)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL (LICENCIATURA)
- FÍSICA (BACHARELADO)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- HISTÓRIA (BACHARELADO)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
- ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
- MÚSICA (LICENCIATURA)
- CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO)
- CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA)
UNES (CACHOEIRO)
- ENGENHARIA
UNESC (COLATINA)
- ARQUITETURA E URBANISMO
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
UVV (VILA VELHA)
- ENGENHARIA QUÍMICA
NOTA 2
DOCTUM (SERRA)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
ESAB (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - PRESENCIAL e A DISTÂNCIA
FCV (SÃO MATEUS)
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
FAACZ (ARACRUZ)
- ENGENHARIA CIVIL
FAC (CARIACICA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- PITÁGORAS (GUARAPARI)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
PITÁGORAS (LINHARES)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- ENGENHARIA CIVIL
FAESA (VITÓRIA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
FAFIA (ALEGRE)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
- LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- HISTÓRIA (LICENCIATURA)
FAMES (VITÓRIA)
- MÚSICA (LICENCIATURA)
FARESE (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
- ENGENHARIA AMBIENTAL
FAVI (VITÓRIA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA AMBIENTAL
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA
FUI (IÚNA)
- PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
IFES (VITÓRIA)*
- LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA)
IFES (ALEGRE)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
IFES (SANTA TERESA)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
IFES SERRA
- TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
IFES (CACHOEIRO)
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA)
ATENEU (VILA VELHA)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
MULTIVIX (SÃO MATEUS)
- ENGENHARIA CIVIL
- ENGENHARIA MECÂNICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
MULTIVIX (SERRA)
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
UFES (VITÓRIA)
- FÍSICA (LICENCIATURA)
- FILOSOFIA (LICENCIATURA)
- CIÊNC.SOCIAIS (BACHARELADO)
UFES (ALEGRE)
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
UFES (SÃO MATEUS)
- MATEMÁTICA (BACHARELADO)
- CIÊNC. BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
- ENGENHARIA
*Os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Ciência da Computação não são oferecidos na unidade de Vitória, como informado pelo Inep, mas na Serra e em Cachoeiro, respectivamente.
NOTA 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DE VITÓRIA - SALESIANO (VITÓRIA)
- TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
FAFIA (ALEGRE)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
FIPAG (GUARAPARI)
- ENGENHARIA ELÉTRICA
- ENGENHARIA QUÍMICA
NOVO MILÊNIO (VILA VELHA)
- ENGENHARIA CIVIL
- SÃO CAMILO (CACHOEIRO)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
UFES (VITÓRIA)
- ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)