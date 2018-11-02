20 mil arcos de violino feitos com madeira em extinção são apreendidos

Operação do Ibama apreende arcos de violino no ES, MG e SP Crédito: Divulgação/ Ibama

Mais de 20 mil arcos de violino fabricados com madeiras de espécies ameaçadas de extinção foram apreendidos por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nesta quinta-feira (1).

A operação Dó, Ré, Mi foi realizada no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Doze autos de infração foram aplicados e as multas totalizam R$ 9,7 milhões.

As 12 multas foram aplicadas em nove empresas que comercializam e exportam o material e em uma serralheria irregular.

Elas não apresentaram licenças ambientais, descumpriram embargos do Ibama e mantinham depósito de madeira sem origem legal. Duas delas foram embargadas. A serralheria foi desmontada e 19 máquinas foram apreendidas.

Operação do Ibama apreende arcos de violino no ES, MG e SP Crédito: Divulgação/ Ibama

APREENSÃO

Os agentes verificaram na operação que partes dos instrumentos musicais eram fabricados com Jacarandá da Bahia e Pau Brasil, duas espécies que estão protegidas pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites).

O Jacarandá da Bahia tem a extração proibida e o Pau Brasil só pode ser extraído em planos de manejo.

Na operação, também foram apreendidos 83m³ de Jacarandá da Bahia, 18m³ de Ipê e 9m³ de Pau Brasil.