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Apreensão

20 mil arcos de violino feitos com madeira em extinção são apreendidos

Operação do Ibama foi realizada nesta quinta-feira (1). Nove empresas e uma serralheria irregular foram autuadas e as multas totalizam R$ 9,7 milhões

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 14:03
Operação do Ibama apreende arcos de violino no ES, MG e SP Crédito: Divulgação/ Ibama
Mais de 20 mil arcos de violino fabricados com madeiras de espécies ameaçadas de extinção foram apreendidos por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nesta quinta-feira (1).
A operação Dó, Ré, Mi foi realizada no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Doze autos de infração foram aplicados e as multas totalizam R$ 9,7 milhões.
As 12 multas foram aplicadas em nove empresas que comercializam e exportam o material e em uma serralheria irregular.
Elas não apresentaram licenças ambientais, descumpriram embargos do Ibama e mantinham depósito de madeira sem origem legal. Duas delas foram embargadas. A serralheria foi desmontada e 19 máquinas foram apreendidas.
Operação do Ibama apreende arcos de violino no ES, MG e SP Crédito: Divulgação/ Ibama
APREENSÃO 
Os agentes verificaram na operação que partes dos instrumentos musicais eram fabricados com Jacarandá da Bahia e Pau Brasil, duas espécies que estão protegidas pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites).
O Jacarandá da Bahia tem a extração proibida e o Pau Brasil só pode ser extraído em planos de manejo.
Na operação, também foram apreendidos 83m³ de Jacarandá da Bahia, 18m³ de Ipê e 9m³ de Pau Brasil.
A analista ambiental Lidiane Ribeiro, que coordenou a operação Dó, Ré, Mi, explica que as madeiras são valorizadas na produção de instrumento.

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