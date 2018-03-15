20 destinos para aproveitar o último final de semana de verão no ES

O litoral do Espírito Santo é uma ótima opção para curtir a última semana de verão - e opção é o que não falta! O Gazeta Online listou 20 destinos para você aproveitar e se despedir da estação mais quente do ano:

1. RIACHO DOCE, EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Praia que tem um pequeno córrego que deságua no mar, Riacho Doce foi eleita em 2008 a segunda praia deserta mais bonita no Brasil, pelo guia Quadro Rodas e pelo site ViajeAqui. Ela fica na divisa entre o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. O aconchego no local é o que mais chama a atenção dos visitantes.

Praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Arquivo/Setur-ES

2. PRAIA DE URUSSUQUARA, EM LINHARES

Local pouco explorado no Estado, a Praia de Urussuquara é localizada no limite dos municípios de Linhares e São Mateus, onde há praias praticamente "virgens". O que mais encanta no local é a beleza da natureza, composta por restingas, dunas, manguezais, várzeas e fauna típica. Praia também de tartarugas marinhas, que usam o reduto como desova. Urussuquara é perfeito para quem procura tranquilidade.

Praia de Urussuquara, na região de Linhares Crédito: Ramiro Viguini Helmer | Leitor A Gazeta

3. PRAIA DE MANGUINHOS, NA SERRA

Local conhecido pelas águas calmas, ambiente bucólico e acolhedor. Os bares e restaurantes especializados em frutos do mar fazem de Manguinhos uma referência na culinária capixaba. Entre os pratos mais pedidos estão o camarão na moranga, as famosas moquecas, torta capixaba e o bobó de camarão. Tornou-se a preferida de intelectuais, artistas e amantes da paz e da natureza. Manguinhos também é local de desova de tartarugas marinhas.

Praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

4. PRAIA DE MAROBÁ, EM PRESIDENTE KENNEDY

Uma das mais belas praias da cidade, conquista os turistas com a sua beleza natural e tranquilidade. Com uma boa faixa de areia clara, o mar verde com algumas ondas agrada aos surfistas. É um ótimo lugar para turismo, com uma bela paisagem e boa infraestrutura. Na orla encontramos além de muitas árvores, restaurantes e quiosques.

Praia de Marobá, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

5. PARATI, EM ANCHIETA

Praia que chama a atenção pelo visual rústico e aconchegante, tendo o turista também muito contato com a natureza. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo e azul, ótimo para o banho. Abriga uma pequena comunidade de pescadores, que costuma pescar no lugar. Mesmo sendo pouco frequentado, a praia possui pequena infraestrutura, com restaurantes simples que servem bons frutos do mar. Além de caminhada, o windsurf também costuma ser praticado por visitantes.

Praia de Parati, em Anchieta Crédito: Divulgação | Prefeitura de Anchieta

6. PRAIA DO MORCEGO, EM GUARAPARI

Com apenas 18 metros de extensão, essa praia paradisíaca fica entre as Três Praias e a Praia de Perocão, em Guarapari. O mar de águas calmas e cristalinas encanta a todos. Também oferece uma opção de caminhada com excelente paisagem. A vegetação ainda é preservada. Por ser um local de difícil acesso, não há infraestrutura, como: kiosques, banheiros e serviços em geral.

Praia do Morcego, em Guarapari Crédito: Internauta Dudu Corona

7. PUTIRI, EM ARACRUZ

A praia está localizada no distrito de Santa Cruz e é considerada uma das mais tranquilas do município. É ideal para aqueles que procuram paz. É rodeada por árvores da Mata Atlântica e diversas espécies vegetais e animais. A praia atrai muitas famílias que desejam descansar debaixo da sombra das castanheiras.

Praia de Putiri, em Aracruz Crédito: Divulgação

8. PRAIA DO SIRI, EM MARATAÍZES

É conhecida pelas belezas que atraem turistas do Estado e também fora. Uma faixa da areia é dourada e o local possui águas também tranquilas, de cor que varia entre azul e verde, dependendo do tempo. Praia boa também para crianças, já que oferece menos riscos de afogamentos. O local também tem uma lagoa, que é separada do mar por uma faixa de areia. No verão, o movimento dura até a noite, quando os turistas saem da praia e vão para os bares. É um bom lugar para quem gosta de agito e uma bela paisagem.

Praia do Siri, em Marataízes Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

9. TRÊS PRAIAS, EM GUARAPARI

A região das Três Praias é formada por: praia Mateus Lopes, praia da Leontina e praia do Saco ou Ancoradouro. Elas são de rara beleza e ideal para crianças. O mar é calmo, água cristalina e estão localizadas longe da badalação do município. Um verdadeiro paraíso!

Três Praias, em Guarapari Crédito: Divulgação

10. ITAOCA, EM ITAPEMIRIM

É dividida ao meio por uma pedra e constitui duas enseadas. O trecho Norte é quase deserto, com vila de pescadores e pedras nas extremidades. Sedia o Campeonato Nacional de Pesca de Arremesso.

Praia de Itaoca, em Itapemirim Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

NEM SÓ PRAIAS...

E para quem não gosta de mar, areia e água salgada, também há outras opções. Boas oportunidades de turismo podem ser exploradas e aproveitadas antes da chegada do outono. Um roteiro turístico com opções de hospedagem, comida, locais para um banho refrescante e entre outros atrativos:

1. CACHOEIRA MATILDE, EM ALFREDO CHAVES

A cachoeira que possui a maior queda livre de água do Espírito Santo, com 70 metros, atrai turistas e esportistas que praticam o rapel. Antes da cachoeira, o rio ainda forma uma "praia" de água doce, em uma área de camping conhecida como Prainha.

Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, Alfredo Chaves, é uma das opções Crédito: Fernando Madeira

2. PARQUE ESTADUAL DA CACHOEIRA DA FUMAÇA, EM ALEGRE

A Cachoeira da Fumaça, que fica há 33 quilômetros do Centro de Alegre, na região do Caparaó, tem 140 metros de queda. Ela é um afluente do Rio Itapemirim, abastecendo vários centros urbanos e impressiona pela imponência.

Quantidade de água na Cachoeira da Fumaça, em Alegre, encanta internautas Crédito: Reprodução

3. CACHOEIRA ALTA, EM ITAPEMIRIM

Cachoeira Alta com suas águas cristalinas são muito convidativas para o banho, fotografia e contemplação, esconde em seu interior por trás das rochas, fendas onde habitam milhares de andorinhas. A queda da cachoeira tem altitude de 100 metros. Possui ainda, uma flora diversificada e local para recreação.

Cachoeira Alta em Itapemirim Crédito: Reprodução Internet

4. CACHOEIRA LUZIANA

Cachoeira para banho e piscina natural; Trilha em mata nativa com mirante; Hospedagem em chalés rurais e local para acampar; Restaurante com comida caseira  por agendamento de terça a sábado e aos domingos; Recebemos grupos de até 30 pessoas para hospedagem com agendamento.





Cachoeira Luizana, em Pancas Crédito: Divulgação

5. CACHOEIRA HIDROLÂNDIA, EM IÚNA

Cachoeira de Hidrolândia, localizada próxima à localidade de São João do Príncipe, a sete quilômetros da BR 262, e 40 quilômetros da sede de Iúna. As águas são do Rio São Brás, que nasce no alto do Parque Nacional do Caparaó, lugar de proteção ambiental permanente.

Cachoeira de Hidrolândia em Iúna. Na foto o poço da corda Crédito: Edson Chagas

6. VALE DAS CACHOEIRAS (PITANGUI E ALOISIO), EM VIANA

Piscinas naturais formadas por um conjunto de cachoeiras que proporciona aos visitantes caminhadas nas trilhas, e imersão a natureza.

Vale das Cachoeiras (Pitangui e Aloisio), Viana Crédito: Everton Gonçalves

7. PEDRA ROXA, EM IBITIRAMA

A cachoeira da Pedra Rocha, em Ibitirama, região do Caparaó, Sul do Estado, atrai muitos turistas nessa temporada. Com detalhe para o visual paradisíaco de águas calmas e transparentes, o local é quase uma piscina natural. A cachoeira fica no Sítio da Onça e a entrada é gratuita.

Cachoeira da Pedra Rocha, no município de Ibitirama, Caparaó Crédito: Arquivo Pessoal / João Orides Marques

9. CACHOEIRA DE BUENOS AIRES, EM GUARAPARI

A cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, fica em uma propriedade particular que aceita visitações. Para chegar até o local, os visitantes precisam seguir por uma estradinha estreita, cheia de curvas e, em seguida, uma estrada de chão.

Cachoeira de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Reprodução Internet

10. CACHOEIRA RIO DO MEIO, EM SANTA LEOPOLDINA

A Cachoeira do Rio do Meio está localizada na comunidade que recebe o mesmo nome. Ela fica a 12 km da Barra de Mangaraí, e a 25 km da sede do município de Santa Leopoldina. Em meio à tranquilidade do interior, e com uma deslumbrante área de camping, possui estrutura com banheiro, Playground e completo serviço de bar.

Cachoeira Rio do Meio, em Santa Leopoldina Crédito: Reprodução Internet

10. CACHOEIRA DO CAIADO, EM VARGEM ALTA

Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta. Lugar para esquecer os problemas diários e mergulhar em meio a Mata Atlântica, levando claro, a criançada para admirar os 10 metros de queda dagua.