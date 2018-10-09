12 de outubro: veja o que funciona no feriadão

Shopping Vitória terá brinquedo para o Dia das Crianças Crédito: Mile4/Divulgação

Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é marcada por comemorações e celebrações por todo Brasil. Nesta sexta-feira (12) comemora-se oe o. A data é marcada por comemorações e celebrações por todo Brasil.

Governo do Estado não terá expediente no feriado e alguns shoppings têm programações especiais para as crianças. Na segunda-feira (15) comemora-se o Dia do Professor, então as escolas municipais e algumas unidades de ensino superior não terão aula na sexta (12) e na segunda (15). Onão terá expediente no feriado e alguns shoppings têm programações especiais para as crianças.

Grande Vitória. Confira como funcionam bancos, supermercados, shoppings e serviços básicos da

SHOPPINGS

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques  11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 15h e obrigatória das 15h às 21h);

Alimentação e lazer - 11h às 22h;

Pátio Mestre Álvaro  11h30 às 00h30;

Cinema - conforme a programação, com abertura de 15 minutos antes da primeira sessão.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques  11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 15h);

Alimentação de lazer - 11h às 22h;

Cinema - conforme a programação.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques - 14h às 20h;

Alimentação e lazer - 11h às 23h;

Cinema - conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques - 11h às 21h (abertura facultativa das 11h às 13h);

Alimentação e lazer - 11h às 22h;

Cinema - conforme a programação.

Shopping Boulevard

Lojas -13h às 21h;

Praça de Alimentação e Lazer -11h às 22h;

Extrabom Supermercados - 10h às 20h;

Cinema - Conforme programação disponível no site.

Masterplace Mall

Lojas da galeria - abertura facultativa das 9h às 18h;

Academia - das 8h às 15h;

Hipermercado - das 9h às 20h;

Praça gastronômica - das 10 às 20h (com exceção de alguns estabelecimentos).

Shopping Jardins;

Praça de Alimentação - funcionamento normal das 11h às 23h;

Cine Jardins - funcionamento conforme programação do site;

Lojas e quiosques - fechados.

Programação Infantil

Outubro Kids Shopping Jardins

O Shopping Jardins promove muita diversão no mês das crianças. Durante os sábados, nos dias 6, 13 e 20 e 27, de outubro, a partir das 14 horas, tem entretenimentos que farão a alegria da garotada.

Confira programação:

Sábado (13), das 14h às 17h trenzinho da alegria, e às 17h show de mágica

Sábado (20), das 14h às 17h trenzinho da alegria, e às 14h40 contador de histórias

Sábado (27), das 14h às 17h trenzinho da alegria, e às 16h bola Mania e Pintura facial

A programação é gratuita e inclui pipoca, algodão doce, pula pula e piscina de bolinha. O trenzinho percorre o bairro de Jardim da Penha, em Vitória. Pode participar criança de qualquer idade acompanhada do responsável.

Shopping Vitória

Lojas e estandes -funcionamento obrigatório das 14h às 21h, sendo facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Praça de Alimentação e Lazer -funcionamento obrigatório das 11h às 22h;

Parque da Galinha Pintadinha -de meio-dia às 21h;

Cinemas -funcionamento de acordo com os horários das sessões;

Centro Médico e Odontológico - fechado.

Shopping Vila Velha

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h





Lojas e quiosques  14h às 20h





Carrefour  9h às 21h





Padaria - 6h às 22h





Academia  9h às 15h





Cinema  conforme programação

Shopping Laranjeiras

Não funciona no feriado

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom e Extraplus

Todas as lojas (Extrabom e Extraplus) irão funcionar das 8h às 18h, exceto:

Extracenter (Guarapari) - abrirá das 8h às 20h;

Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte) - abrirá das 8h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha - abrirá das 10h às 20h;

Centro de Colatina e São Silvano - estarão fechadas.

Ok Superatacado e Ok Hipermercado

As lojas do Ok Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e de Linhares, funcionam das 8h às 18h;

O OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória, e o OK Superatacado do Shopping Moxuara, ficam abertos das 9h às 20h.

Epa

Funcionamento das 8h às 18h em todas as lojas da rede, exceto Linhares. Nesse município, o horário de abertura é às 9h e o fechamento às 18h.

Schowambach

Todas as lojas estarão funcionando das 8h às 18h.

Carone

Todas as lojas estarão funcionando das 8h às 18h.

Superatacado SempreTem

Todas as lojas estarão funcionando das 8h às 18h.

PREFEITURAS

Vitória

Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta sexta-feira (12), não haverá expediente administrativo. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Confira os serviços que vão funcionar em esquema de plantão:

Guarda Municipal

As equipes mantêm trabalho de rotina aos finais de semana e em todos os feriados.

Escolas

Não haverá aulas nas unidades da rede municipal de ensino nesta sexta (12) e também na segunda-feira (15), devido ao Dia do Professor.

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória (clique aqui). Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Casa do Cidadão

O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na segunda-feira (15).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

Abordagem social

O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), voltado para pessoas em situação de rua, pode ser acionado por meio do Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. Já o Conselho Tutelar mantém plantão 24 horas pelos telefones 98818-4435 e 98818-4511.

Guarapari

No dia 12 de outubro, não haverá interrupção do funcionamento dos serviços essenciais, como os serviços de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h (Ipiranga), serviços de limpeza urbana e coleta de lixo (CODEG - 3361-6512), disque-silêncio (9-9905-6397) e salvamento marítimo (salva vidas).

Serra

Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8h às 17h.

O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento das 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar no feriado, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Na sexta e sábado o horário é das 7h às 2h e domingo das 7h até meia-noite.

Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal também vão atuar.

Animais

Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321/0800-283-9780, que funciona das 8 às 18 horas.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, das 7 às 17 horas.

Escolas

De acordo como calendário escolar, não haverá aula na sexta (12) e na segunda (15).

Viana

Na próxima sexta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente administrativo na Prefeitura Municipal de Viana. Serão mantidos os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi e o plantão da Defesa Civil. A coleta de lixo volta ao normal no sábado (13). O expediente das repartições públicas municipais será normalizado na segunda-feira (15).

Plantão Defesa Civil: 99860-4360

Cariacica

Na próxima sexta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente nas repartições públicas e nas unidades de saúde de Cariacica. Os serviços essenciais serão mantidos.

De acordo com o calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação (Seme), as escolas municipais também não terão aulas na segunda-feira (15), devido ao feriado o Dia do Professor.

Confira abaixo o que funciona e o que não funciona no dia 12 de outubro:

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Na sexta-feira (12), não haverá aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Vila Velha

Para o feriado nacional da próxima sexta-feira (12), os serviços essenciais da Prefeitura de Vila Velha funcionarão normalmente. Confira:

Serviços Urbanos  A coleta de lixo será feita normalmente;

Saúde  Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas. O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas;

Assistência Social  Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223; Serviço funerário: 99717-0868; Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo);

Defesa Civil  Plantão: 99895-0100 ou 199;

Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929;

Ouvidoria Municipal  Por telefone: 162 | on-line: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/  Por telefone: 162 | on-line:

Disque Silêncio  Fiscalização: 162

Escolas - Não haverá aula na sexta-feira (12) e também na segunda-feira (15), pelo Dia do Professor, nas escolas municipais.

GOVERNO DO ESTADO

No dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado, com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.

FEBRABAN

A Federação Brasileira de Bancos, na sexta-feira (12) não haverá expediente por não ser considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil.

TJES