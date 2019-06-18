Home
>
Grande Vitória
>
10% da frota do ES já tem placa do Mercosul e Vila Velha lidera

10% da frota do ES já tem placa do Mercosul e Vila Velha lidera

Os municípios com o maior número de veículos com a placa padrão Mercosul são Vila Velha (24.066), Serra (23.182) e Vitória (20.026)