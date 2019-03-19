'Estreia' do outono no Espírito Santo deve vir com chuva

Outono deve ser de chuva no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Internet

Muita gente está fazendo contagem regressiva para dar adeus ao verão — que se despede nesta quarta-feira (20) e dá boas vindas ao outono, pontualmente, às 18h58. E, de acordo com o Instituto Climatempo, já deve ter chuva no primeiro dia do outono no Espírito Santo, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo litoral na Região Sudeste.

Antes das pancadas de chuva, mesmo com a presença de nuvens pela manhã, a maioria das áreas do Sudeste pode ter várias horas com sol forte nesta terça-feira (19). A temperatura deve ficar bastante elevada em todos os Estados. As capitais mais quentes devem ser Rio de Janeiro, com temperatura máxima prevista de até 38°C, e Vitória, com máxima de até 36°C.

OUTONO ALIVIA, MAS NÃO ESFRIA

Embora uma das características da estação para esta parte do Brasil seja a redução da frequência e do volume médio de chuva, isto será atípico para o Espírito Santo, que poderá ter chuva acima da média. A chuva de abril deve ficar concentrada sobre Minas Gerais e o Estado capixaba, enquanto os temporais devem diminuir muito em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O Climatempo apontou que o fenômeno El Niño continuará influenciando na chuva e na temperatura da estação. Ele deve permanecer sob a região até o fim de junho, mas enfraquecendo a cada vez mais. A meteorologista Josélia Pegorim conversou com o Gazeta Online, e explicou que, de forma geral, o outono no Sudeste terá menos frio do que de costume.

O El Niño é um fenômeno climático de escala global, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial; ele ocorre em intervalos médios de 4 anos. Este aquecimento é geralmente observado no mês de dezembro, próximo ao Natal, por isso recebeu o nome de “El Niño”, em referência ao “Niño Jesus” (Menino Jesus), que foi dado por pescadores peruanos.

TEMPERATURAS BAIXAS NO ES SÓ EM MAIO

"A primeira onda de frio com força para realmente derrubar a temperatura deve ser na primeira quinzena de maio. A chuva deve ficar concentrada sobre Minas Gerais e o Espírito Santo, enquanto os temporais devem diminuir muito em São Paulo e no Rio de Janeiro", frisou. Josélia destacou que não há expectativa de frio extremo para o Estado, e que a estação não será marcada pelo frio intenso.

Vitória por ter pouca chuva, temperaturas altíssimas e calor abundante. O início do outono vai trazer um quadro bem diferente do que foi o verão, que marcoupor ter pouca chuva, temperaturas altíssimas e calor abundante.

A média foi bem baixa, abaixo do normal. O outono deve ser de chuva dentro da média ou até acima dela. Prevemos que terão chuvas regulares, além da passagem de frentes frias e outras circulações de ventos e circulações marítimas, que acabam jogando vento para cima do Espírito Santo Josélia Pegorim, meteorologista do Instituto Climatempo

DEPOIS DO SOL DE POCAR...

Minas Gerais são as últimas fronteiras das massas polares, então elas demoram mais tempo para chegar. O resfriamento é muito mais intenso em São Paulo", explicou a meteorologista. Para os dias 20, 21, 22 e 23 de março, Josélia afirma que o volume de chuva e nebulosidade pode ser grande em todo o Estado. Para que a temperatura tivesse uma queda brusca, o Estado deveria ter massas polares mais fortes. "O Espírito Santo e o Norte desão as últimas fronteiras das massas polares, então elas demoram mais tempo para chegar. O resfriamento é muito mais intenso em São Paulo", explicou a meteorologista. Para os dias 20, 21, 22 e 23 de março, Josélia afirma que o volume de chuva e nebulosidade pode ser grande em todo o Estado.