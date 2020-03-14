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Turismo

Vitória vai voltar a ter voos diretos para Fortaleza, no Ceará

Capital cearense é uma importante rota para destinos como Jericoacoara, Canoa Quebrada e também para voos internacionais

Publicado em 14 de Março de 2020 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 08:45
Detalhe da Vila de Jericoacoara, no Ceará Crédito: Creative Commons / Flickr / Rosanetur
O Aeroporto de Vitória voltará em breve a contar com voos diretos para Fortaleza, capital do Ceará. A rota havia sido suspensa pela Latam em outubro de 2019. 
A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste. Pinho destacou que os voos diários entre as capitais capixaba e cearense devem iniciar já no próximo dia 4 de abril. 
A Latam, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente os novos voos e se limitou a informar, por meio de nota, que "avalia constantemente as oportunidades de mercado conforme a demanda de cada região e segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações". Os bilhetes também ainda não estão disponíveis para venda no site da Latam.
É importante lembrar também que a crise causada pela pandemia de coronavírus pode adiar o início da operação entre os dois aeroportos. 
Praia de Iracema, em Fortaleza, capital do Ceará Crédito: Wikimedia Commons / Mayra Pavanello Munerato
Fortaleza é um dos mais importantes destinos turísticos do Nordeste, tanto pela estrutura da capital quanto por ser porta de entrada para famosas rotas locais como Jericoacoara, Canoa Quebrada e Juazeiro do Norte. O aeroporto da capital cearense também é uma importante opção para viagens internacionais, já que opera com um hub da Air France / KLM e possui rotas regulares para várias cidades europeias e também para os Estados Unidos.  

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