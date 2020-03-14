Vitória vai voltar a ter voos diretos para Fortaleza, no Ceará

Detalhe da Vila de Jericoacoara, no Ceará Crédito: Creative Commons / Flickr / Rosanetur

O Aeroporto de Vitória voltará em breve a contar com voos diretos para Fortaleza, capital do Ceará. A rota havia sido suspensa pela Latam em outubro de 2019.

A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste . Pinho destacou que os voos diários entre as capitais capixaba e cearense devem iniciar já no próximo dia 4 de abril.

A Latam, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente os novos voos e se limitou a informar, por meio de nota, que "avalia constantemente as oportunidades de mercado conforme a demanda de cada região e segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações". Os bilhetes também ainda não estão disponíveis para venda no site da Latam.

É importante lembrar também que a crise causada pela pandemia de coronavírus pode adiar o início da operação entre os dois aeroportos.

Praia de Iracema, em Fortaleza, capital do Ceará Crédito: Wikimedia Commons / Mayra Pavanello Munerato