Vitória vai voltar a ter voos diretos para Fortaleza, no Ceará

O Aeroporto de Vitória voltará em breve a contar com voos diretos para Fortaleza, capital do Ceará. A rota havia sido suspensa pela Latam em outubro de 2019.
A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste. Pinho destacou que os voos diários entre as capitais capixaba e cearense devem iniciar já no próximo dia 4 de abril.
A Latam, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente os novos voos e se limitou a informar, por meio de nota, que "avalia constantemente as oportunidades de mercado conforme a demanda de cada região e segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações". Os bilhetes também ainda não estão disponíveis para venda no site da Latam.
É importante lembrar também que a crise causada pela pandemia de coronavírus pode adiar o início da operação entre os dois aeroportos.
Fortaleza é um dos mais importantes destinos turísticos do Nordeste, tanto pela estrutura da capital quanto por ser porta de entrada para famosas rotas locais como Jericoacoara, Canoa Quebrada e Juazeiro do Norte. O aeroporto da capital cearense também é uma importante opção para viagens internacionais, já que opera com um hub da Air France / KLM e possui rotas regulares para várias cidades europeias e também para os Estados Unidos.