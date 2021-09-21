Veja seis revisões para aumentar a aposentadoria do INSS

Para incluir ação trabalhista

É para aqueles casos em que a pessoa se aposentou e não teve os salários anteriores a 1994 considerados no cálculo da aposentadoria. Antes de 1994 ela tinha uma média salarial maior que posterior, então se ela se enquadra nessa hipótese, o ideal é fazer uma avaliação se realmente tem esse direito, e se tiver pleitear na via administrativa, sendo negada, ela pode ir a via judicial.

O beneficiário pode pedir a conversão do tempo especial em comum se comprovar que trabalhava em condições prejudiciais à saúde ou perigosas. Essas condições, quando reconhecidas pelo INSS, elevam o tempo de contribuição, e melhoram o valor do benefício. A regra, entretanto, só vale para atividades realizadas até 13 de novembro de 2019, data do início da validade da reforma.

O segurado pede ao INSS que reveja os períodos de contribuição. Seja por erro do INSS ou por falhas na contagem, alguns períodos de trabalho ou de contribuição como autônomo podem ficar de fora da soma.

O INSS considera o salário de referência abaixo do que o trabalhador, de fato, recebia. O mesmo ocorre nos casos. O mesmo ocorre nos casos em que a empresa desconta do salário do empregado a contribuição do INSS, mas não repassa o valor ao órgão. Nesse caso, se não houver comprovação dos valores, a autarquia considera o salário mínimo da época.

DER é a data de entrada do requerimento, o dia em que a pessoa fez o pedido de aposentadoria. O segurado tem esse direito quando consegue um benefício mais vantajoso em uma data posterior ao pedido e anterior à concessão. O INSS, teoricamente, deveria automaticamente verificar a condição mais vantajosa, porém nem sempre acontece.