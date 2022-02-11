Veja como funcionam bares, restaurantes e academias no ES a partir de segunda (14)

Your browser does not support the audio element. Saiba como funcionam bares, restaurantes e academias no ES a partir de segunda

Restaurantes terão que exigir comprovante de vacinação Crédito: Pexels \ Ruslan Khmelevsky

A exigência do comprovante de vacinação também vale para o risco baixo — classificação que abrange 49 municípios capixabas até, pelo menos, o próximo domingo (20). Não há municípios classificados em risco alto (vermelho).



Segundo o governo do Estado, a comprovação da imunização pode ser feita através de documento emitido pelo sistema Vacina e Confia, ou, alternativamente, pelo Conecte SUS. O esquema vacinal deve estar completo e sem atrasos, seja para primeira, segunda, terceira ou quarta doses, dependendo do público.

REGRAS GERAIS

Bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, quiosques e similares

Os bares e restaurantes terão que verificar na entrada dos estabelecimentos os comprovantes de vacina dos clientes. Quem não tiver o documento, terá o acesso ao local negado.

No caso de locais onde não há controle de entrada, a exigência será feita antes de iniciar o serviço de mesa.

A exigência do passaporte da vacina também vale para qualquer outro estabelecimento em que o cliente precise retirar a máscara para comer ou beber, como padarias ou estabelecimentos que possuem setor de lanchonete.



No caso de locais abertos, como quiosques de praia, onde a venda não é feita necessariamente em mesas, a cobrança do passaporte não terá como ser exigida.

Da mesma forma, não será exigido o documento em praças de alimentação e quiosques de shoppings.



Contudo, mesmo nesses locais haverá fiscalização sanitária, feita por agentes das Vigilâncias Sanitárias, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, dos Procons e dos demais órgãos públicos.



No caso dos funcionários, a orientação do Governo do Estado é que os estabelecimentos incentivem a vacinação. Desses, o comprovante não será exigido.

Já a restrição de horário para o fechamento de bares e restaurantes, mesmo em cidades de risco moderado, não está mais valendo.

Academias

As academias também passarão a ter que exigir que os clientes estejam com o esquema vacinal completo, independentemente da classificação de risco em que o município se encontra.

Os estabelecimentos também devem adotar medidas para incentivar a vacinação contra a Covid-19 de seus funcionários.

Além do passaporte da vacinação, os estabelecimentos precisarão manter a rotina de higienização e o uso de máscaras por parte dos alunos e dos trabalhadores.

Para esse setor também chega ao fim a imposição de restrições, como o distanciamento dos equipamentos, proibição de uso da piscina e limite de alunos.

Comércio

O comércio também funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário, seja na rua ou em shoppings.



Nesses estabelecimentos não será exigido o passaporte de vacina dos clientes. Mas continua obrigatório o uso de máscara o tempo todo em que a pessoa permanecer no local.



RISCO BAIXO

Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

Eventos, festas e boates

Eventos sociais, esportivos, corporativos, shows, boates e afins estão permitidos desde que sigam as seguintes regras:

Respeitar o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local, seja fechado ou aberto;

Se realizados em locais fechados, o limite máximo é de 1.200 pessoas;

Em locais abertos, não há limitação máxima, contanto que não ultrapasse 50% da capacidade.



RISCO MODERADO

Anchieta, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Eventos, festas e boates

Eventos sociais, esportivos, corporativos, shows, boates e afins estão permitidos desde que sigam as seguintes regras:

Respeitar o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local, seja fechado ou aberto;



Se realizados em locais fechados, o limite máximo é de 1.200 pessoas;

Se realizados em locais abertos, o limite máximo é 2.000 pessoas.

