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Adeus, importunação

Veja como bloquear ligações de telemarketing no celular ou telefone fixo

Saiba como se livrar dessas chamadas importunas. A Gazeta explica como se cadastrar no "Não Perturbe" da Anatel, no serviço do Procon e também mostra aplicativos que ajudam no bloqueio

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 12:45

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

15 jan 2020 às 12:45
Homem usando o celular Crédito: shutterstock
Receber ligações de telemarketing ou cobrança várias vezes ao dia é uma realidade muito comum aos brasileiros. Mas você sabia que é possível bloquear este tipo de chamada?  Além dos serviços "Não Perturbe", da Anatel, e "Bloqueio de telemarketing", do Procon, ainda há opções de aplicativos que avisam sobre ligações indesejadas. Alguns deles garantem até detectar vírus em mensagem de SMS. (Veja todas as opções e como se cadastrar abaixo)
Não Perturbe tem um prazo para efetivação do bloqueio de até 30 dias a partir da data da solicitação. No cadastro no site, é preciso informar se não quer receber mais receber ligações de ofertas de empresas como Claro/Net, TIM, Vivo, Nextel, Oi e Sky. Além delas, bancos consignados também estão na lista, como mostrado na imagem abaixo.
Tela de pedido de bloqueio de ligações indesejadas Crédito: naomeperturbe.com.br

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O cadastro no portal não bloqueia ligações de empresas de telecomunicação com finalidade de pesquisa ou de empresas de outros setores que queiram vender seus produtos. Dessa forma, o consumidor está protegido somente das chamadas indesejadas com o intuito de vender serviços de telefonia, TV por assinatura ou internet.
Além dos sites de bloqueio, ainda é possível baixar aplicativos que te indicam se o número que está ligando para você é spam (termo usado para referir-se aos e-mails ou ligações não solicitadas). É importante lembrar que os aplicativos devem ser baixados diretamente na loja de apps do seu celular para não correr o risco de ter um vírus ou não ser seguro.

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COMO CADASTRAR MEU NÚMERO PARA BLOQUEAR TELEMARKETING?

Bloqueio de telemarketing 
  • No site do Procon do Espírito Santo é possível cadastrar o número de telefone que quer bloquear as chamadas;
  • Para realizar o bloqueio, o consumidor deve clicar em "Cadastro de Bloqueio" no lado esquerdo da tela e informar o nome completo, CPF, RG, endereço completo, e-mail e até cinco telefones para solicitar o bloqueio de chamadas vindas desses números. Depois, clicar em "Enviar";
  • Após isso, o seu login e senha serão emitidos para novas consultas ou pedidos;
  • O site fornece ainda a possibilidade de reclamar caso continue recebendo ligações indesejadas.
- Não Pertube
  • O cadastro no site bloqueia chamadas de telemarketing de telecomunicações e de bancos e financeiras. A iniciativa é da Agência Nacional de telecomunicações (Anatel);
  • Primeiramente, o consumidor deve se cadastrar na plataforma, informando o nome completo, CPF e e-mail, além de criar uma senha de acesso. Depois, na página inicial, é só clicar no ícone "Cadastro" e em seguida selecionar a opção "Solicitar bloqueio". O último passo é informar o número de telefone;
  • O prazo para efetivação do bloqueio é de até 30 dias a partir da data de solicitação. Se você já tem cadastro no Bloqueio do Procon ES não precisa se cadastrar no Não Perturbe.

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APLICATIVOS DE BLOQUEIO DE CHAMADAS

Devo Atender
  • O aplicativo "Should I Answer?" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android);
  • Sempre que um número desconhecido liga, o aplicativo o verifica seu banco de dados. Se descobrir que outros usuários relataram o respectivo número como incômodo, ele avisa sobre isso. Você ainda pode bloquear o contato diretamente. Ele não precisa de internet para funcionar;
Truecaller
  • O aplicativo "Truecaller: ID de chamadas, bloqueio e gravação" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android e IOS);
  • Ele filtra as ligações e mensagens indesejadas; tem uma lista de spam mantida por milhões de usuários. A ferramenta conta com identificador de chamadas tanto de contatos salvos quanto desconhecidos, identificador de SMS e bloqueio de spam e telemarketing.
- Whoscall
  • O aplicativo "Whoscall - Identificador e Bloqueador de Chamadas" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android e IOS);
  • Ele é um aplicativo de identificação de chamadas de números desconhecidos e bloqueador de ligações indesejadas com mais de 1 bilhão de números cadastrados na nossa base de dados. Permite saber de qual operadora é a ligação recebida e escanear SMS em busca de fraudes e vírus.
- #1 Call Blocker
  • O aplicativo "Call Control: #1 Call Blocker" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para IOS);
  • Ele reúne a capacidade de bloquear números de desconhecidos, privados, da lista negra pessoal, da lista negra comunitária e de SMS de spam. 
  • Mr. Number
  • O aplicativo "Mr. Number - Caller ID & Spam Protection" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android e IOS);
  • Ele permite ao usuário criar uma lista de números que não deseja mais receber ligações ou mensagens de texto. Além disso, possibilita o cadastramento de diversos números como spam, enviando-os para sua central de dados e alertando também outros usuários que queiram bloqueá-los.
- Call Blocker Free
  • O aplicativo "Call Blocker Free - Blacklist" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android);
  • Ele permite bloquear chamadas indesejadas e de assédio, montar uma lista negra e uma lista branca e detecta e impede possíveis ligações de scam telefônico.
Calls Blacklist
  • O aplicativo "Bloqueador de chamadas e SMS - Calls Blacklist" pode ser baixado e instalado direto na loja de aplicativos do celular (disponível para Android);
  • Ele é um bloqueador de chamadas e um filtro de SMS. Pode facilmente bloquear chamadas e mensagens de números indesejados, privados (ocultos, anônimos) ou desconhecidos.

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