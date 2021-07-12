Unidos Pela Vacina: apenas oito municípios do ES foram amadrinhados

Caixas térmicas e câmaras frias, essenciais para armazenamento e transporte dos imunizantes, estão entre as prncipais necessidades dos municípios. Crédito: Carlos Alberto Silva

Unidos Pela Vacina, iniciativa da empresária Luiza Helena Trajano e que conta com apoio da Rede Gazeta, se encontra em dificuldade de conseguir empresas para “amadrinhar” as cidades do ES. Enquanto a média nacional de “amadrinhamento” está em cerca de 50%, apenas oito dos 78 municípios capixabas contam com empresas que se responsabilizaram em suprir necessidades para alavancar a vacinação. Dessas oito, apenas uma “madrinha” já entregou os suprimentos necessários. Desde o início do desenvolvimento da vacina contra Covid-19 em busca de soluções para viabilizar a distribuição rápida do imunizante, o, iniciativa da empresária Luiza Helena Trajano e que conta com apoio da, se encontra em dificuldade de conseguir empresas para “amadrinhar” as cidades do ES. Enquanto a média nacional de “amadrinhamento” está em cerca de 50%, apenas oito dos 78 municípios capixabas contam com empresas que se responsabilizaram em suprir necessidades para alavancar a vacinação. Dessas oito, apenas uma “madrinha” já entregou os suprimentos necessários.

“Estamos correndo bastante porque já estamos em julho. Temos entrado em contato com as secretarias de saúde dos municípios, identificado o que precisam e, agora, procuramos as empresas para fazer essa ponte. O que sempre enfatizamos é que nenhuma ajuda é pequena demais e que esse é um momento da sociedade civil se engajar nessa luta. Nada vai ajudar mais do que a vacinação. Então todos que podem contribuir de alguma forma será bem-vindo”, destaca a coordenadora do Unidos Pela Vacina no Espírito Santo, Graça Bernardes.

A estratégia de amadrinhamento é umas das propostas do movimento para facilitar as condições dos municípios de agilizar a vacinação, que até o momento só conta com 10% da população do país totalmente imunizada. Para a inciativa, o Unidos Pela Vacina realizou um levantamento com os 5.570 municípios brasileiros e identificou as necessidades de insumos para a execução do Plano Nacional de Imunização (PNI) nessas localidades.

“Entre as principais demandas estão itens como caixas térmicas, câmaras frias e freezers. As caixas, por exemplo, são muito utilizadas para transportar as doses de vacina para zonas rurais, e vão se desgastando com o uso. Outra demanda bem expressiva é a de computadores para os locais de vacinação. Essa falta atrasa o lançamento de dados, e esse é um equipamento que muitas empresas têm a capacidade de doar”, pontua Graça.