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Tradição e comprometimento são as marcas do São Camilo no Sul do ES

A instituição ficou em primeiro lugar na categoria Ensino Superior Particular do Prêmio Gazeta Empresarial pela 19º vez consecutiva

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 10:53
Foto de cima da São Camilo
Campus do Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maria Lucia de Freitas Lima
Presente em Cachoeiro de Itapemirim desde 1989, a São Camilo tem presença marcante na área da educação e comprometida com o desenvolvimento de pessoas, atuando, em todo o Sul do Estado, desde a educação infantil até a pós-graduação e em pesquisa e extensão, além de disponibilizar para seus alunos e colaboradores uma completa e moderna infraestrutura. Ao longo de sua atuação, novas conquistas foram alcançadas, como o credenciamento pelo MEC, em 2004, que promoveu a instituição para centro universitário.
Desde a primeira edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro, a São Camilo é a mais lembrada no segmento Ensino Superior Particular. De acordo com o reitor da instituição, Pe. Francisco de Lélis Maciel, é um privilégio continuar em primeiro lugar na lembrança do público e fazer parte da história de muitas pessoas. Receber a premiação pela 19º vez é motivo de grande alegria para nós da São Camilo. Isso nos revela que estamos no caminho certo de uma educação de qualidade, destaca.
Selfie Padre Lélis, diretor do Centro Universitário São Camilo
Pe. Francisco de Lélis Maciel, reitor do Centro Universitário São Camilo Crédito: Maria Lucia de Freitas Lima
Ainda de acordo com ele, conquistar esta premiação exigiu da instituição muito equilíbrio em um momento em que o mundo se encontrou com um novo cenário, a pandemia da Covid-19. Foi preciso se reinventar com novas estratégias em tempo recorde para que os alunos continuassem prosseguindo com seus estudos e os colaboradores permanecessem com segurança.
Com todo este cenário, a São Camilo, comprometida com seus alunos, colaboradores e comunidade, faz constantes investimentos. Hoje, a instituição conta com mais de 23 cursos de graduação e cerca de 40 laboratórios com tecnologia de ponta, atendendo a alunos de todos os segmentos, desde a educação infantil até a pós-graduação. O centro universitário também atende toda a comunidade carente, por meio do Centro de Reabilitação, da Clínica de Psicologia e do Núcleo de Práticas Jurídicas.
A São Camilo, inclusive, participa ainda de diversas modalidades, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Residência Pedagógica, Programa Universidade para Todos (Prouni), Nossa Bolsa, Bolsas Assistenciais, convênio com órgãos de classe, prefeituras e aprendizes de serviços administrativos, além de oportunizar e apoiar o estudante em seu primeiro emprego, por meio de estágios remunerados em diversos setores da instituição.
De acordo com o reitor Pe. Francisco de Lélis Maciel, todo o investimento é com foco nos acadêmicos, o que contribui para a formação de uma sociedade melhor e mais humana. Com esse novo cenário que levou toda população, empresas e instituições a mudar os paradigmas, a São Camilo continuará a implementar novas estratégias educacionais capazes de conduzir a educação superior pelo caminho da legalidade e padrão camiliano, finaliza.

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