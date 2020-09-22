Tradição e comprometimento são as marcas do São Camilo no Sul do ES

Presente em Cachoeiro de Itapemirim desde 1989, a São Camilo tem presença marcante na área da educação e comprometida com o desenvolvimento de pessoas, atuando, em todo o Sul do Estado, desde a educação infantil até a pós-graduação e em pesquisa e extensão, além de disponibilizar para seus alunos e colaboradores uma completa e moderna infraestrutura. Ao longo de sua atuação, novas conquistas foram alcançadas, como o credenciamento pelo MEC, em 2004, que promoveu a instituição para centro universitário.
Desde a primeira edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro, a São Camilo é a mais lembrada no segmento Ensino Superior Particular. De acordo com o reitor da instituição, Pe. Francisco de Lélis Maciel, é um privilégio continuar em primeiro lugar na lembrança do público e fazer parte da história de muitas pessoas. Receber a premiação pela 19º vez é motivo de grande alegria para nós da São Camilo. Isso nos revela que estamos no caminho certo de uma educação de qualidade, destaca.
Ainda de acordo com ele, conquistar esta premiação exigiu da instituição muito equilíbrio em um momento em que o mundo se encontrou com um novo cenário, a pandemia da Covid-19. Foi preciso se reinventar com novas estratégias em tempo recorde para que os alunos continuassem prosseguindo com seus estudos e os colaboradores permanecessem com segurança.
Com todo este cenário, a São Camilo, comprometida com seus alunos, colaboradores e comunidade, faz constantes investimentos. Hoje, a instituição conta com mais de 23 cursos de graduação e cerca de 40 laboratórios com tecnologia de ponta, atendendo a alunos de todos os segmentos, desde a educação infantil até a pós-graduação. O centro universitário também atende toda a comunidade carente, por meio do Centro de Reabilitação, da Clínica de Psicologia e do Núcleo de Práticas Jurídicas.
A São Camilo, inclusive, participa ainda de diversas modalidades, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Residência Pedagógica, Programa Universidade para Todos (Prouni), Nossa Bolsa, Bolsas Assistenciais, convênio com órgãos de classe, prefeituras e aprendizes de serviços administrativos, além de oportunizar e apoiar o estudante em seu primeiro emprego, por meio de estágios remunerados em diversos setores da instituição.
De acordo com o reitor Pe. Francisco de Lélis Maciel, todo o investimento é com foco nos acadêmicos, o que contribui para a formação de uma sociedade melhor e mais humana. Com esse novo cenário que levou toda população, empresas e instituições a mudar os paradigmas, a São Camilo continuará a implementar novas estratégias educacionais capazes de conduzir a educação superior pelo caminho da legalidade e padrão camiliano, finaliza.