Taxas de serviços estaduais vão ter reajuste a partir de 1° de janeiro

Taxas de serviços estaduais vão ter reajuste a partir de 1º de janeiro

O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), usado para calcular o custo dos serviços, é reajustado anualmente e, em 2024, vai passar a ser de R$ 4,5032

Você precisa ir ao cartório requisitar um documento? Vai tirar carteira de habilitação, pagar IPVA ou solicitar algum licenciamento? Então, mesmo que não saiba de sua existência, o custo final para realização desses serviços é calculado com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), um índice de reajuste utilizado para o cálculo das taxas de diversos serviços prestados pelo Estado. Corrigido anualmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2024 o VRTE passar a ser de R$ 4,5032.