AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Aumento

Taxas de serviços estaduais vão ter reajuste a partir de 1° de janeiro

O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), usado para calcular o custo dos serviços, é reajustado anualmente e, em 2024, vai passar a ser de R$ 4,5032

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:14

Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

27 dez 2023 às 08:14
Mudança na forma de cobrar impostos exigirá transformação na economia capixaba
O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) terá reajuste a partir de janeiro de 2024 Crédito: Shutterstock
Você precisa ir ao cartório requisitar um documento? Vai tirar carteira de habilitação, pagar IPVA ou solicitar algum licenciamento? Então, mesmo que não saiba de sua existência, o custo final para realização desses serviços é calculado com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), um índice de reajuste utilizado para o cálculo das taxas de diversos serviços prestados pelo Estado. Corrigido anualmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2024 o VRTE passar a ser de R$ 4,5032.

Como funciona?

Segundo o auditor fiscal Geovani Brum, gerente de arrecadação e tributação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o VRTE é atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e calculado através da inflação acumulada em doze meses, de outubro a outubro.
Brum disse que a correção do índice é necessária para remunerar os serviços prestados pelo Estado e, desta forma, equilibrar os custos por eles gerados.
"É importante que o contribuinte saiba que o Estado tem um custo na prestação de seus serviços e a correção do valor do VRTE serve para equacionar as despesas com gastos de pessoal, operacionais dentre outros, não apenas arrecadar"
Geovani Brum - Gerente de arrecadação e tributação da Sefaz
A lei estadual 7.001/2001 relaciona todos os serviços prestados pelos órgãos estaduais que têm o valor fixado em VRTE. 
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sefaz Imposto Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados