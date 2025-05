Vendas on-line suspensas

Sites de marcas de roupa do ES saem do ar após venda para grupo do RJ

Grupo carioca que adquiriu Origens e Barche afirma que as grifes capixabas passam por um processo de reestruturação interna

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:46

Os sites das grifes capixabas Origens e Barche saíram do ar. A mudança ocorre após as marcas de moda masculina serem vendidas para um grupo carioca. Segundo os responsáveis pelas empresas, a suspensão das vendas on-line é fruto de uma reestruturação interna.>

Quem entra nas redes sociais das duas marcas e tenta acessar os sites para realizar compras pela internet encontra as páginas vazias, sem a possibilidade de realizar qualquer tipo de compra.>

O grupo carioca Mauá Group, que adquiriu as marcas, afirmou, para A Gazeta, que a Barche foi adquirida apresentando problemas financeiros e que, atualmente, está em processo de reestruturação para um retorno ao mercado com melhor performance e gestão estratégica.>

Site da Barche fora do ar após marca ser vendida para grupo carioca Crédito: Reprodução

Sobre a Origens, o grupo destacou que a marca foi adquirida em setembro de 2024, já com certo grau de endividamento. Desde então, está em processo de reestruturação, com aportes financeiros planejados para melhorias e expansão. Três novas lojas serão abertas no Rio de Janeiro e em São Paulo.>

"A reestruturação nesse momento passa pelo setor digital, no qual acreditamos muito. Mesmo diante dos desafios herdados, o Mauá Group aposta no potencial da marca e confia no seu reposicionamento no mercado", declarou o grupo em nota.>

O grupo destacou, por fim, que a restruturação das marcas é interna e não envolve recuperação judicial.>

As marcas foram 100% adquiridas pelo Mauá Group e ficou estabelecido que fundadores das empresas sigam como diretores-executivos.>

Após a negociação da Origens com o Mauá Group, iniciou-se um processo de aquisição de novas marcas e apareceu a oportunidade de adquirir a Barche, loja de bermudas masculinas.>

