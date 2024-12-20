Marcas de roupas capixabas são vendidas para grupo do RJ

Unidade da Origens localizada no Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

As marcas capixabas de moda masculina Origens e Barche foram 100% adquiridas pelo grupo carioca Mauá Group. Os fundadores das empresas seguirão como diretores-executivos e têm como objetivo expandir as empresas para todo o Brasil, chegando a 30 novas lojas até o fim de 2025.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta sexta-feira (20), Igor Sousa, sócio-fundador da Origens, confirmou a negociação e disse que a aquisição foi fechada em agosto, mas divulgada agora.

"A gente tem uma trade que faz todo esse processo com captação de investimentos e, depois de muita negociação, fechamos com o Mauá Group, do Rio de Janeiro. A Origens já participou de várias rodadas de investimento, mas, dessa vez, foi efetivada 100% da venda", declarou.

Sousa afirmou que ele e o sócio, Rafael Mello, seguirão como diretores-executivos da marca e terão participação futura na empresa. "O objetivo é expandir para o Brasil inteiro", destacou.

Após a negociação com o Mauá Group, iniciou-se um processo de aquisição de novas marcas e apareceu a oportunidade de adquirir a Barche, loja capixaba de bermudas masculinas. Essa negociação foi fechada em novembro. Dos fundadores da Barche, apenas Felipe Vieira seguirá como diretor-executivo.