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TV Capixaba e Rede Sim ficam com SBT; TV Tribuna fecha com Band no ES

Definições foram fechadas neste mês e passam a valer em janeiro

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 09:08

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

20 dez 2024 às 09:08
SBT luta na Justiça para encerrar contrato com a TV Tribuna, afiliada no Espírito Santo
Sedes do SBT, em São Paulo,  e da Rede Tribuna, no Espírito Santo Crédito: SBT/Divulgação e Ricardo Medeiros
A TV Capixaba, atual afiliada da Band no Espírito Santo, anuncia nesta sexta-feira (20) que assumirá, com a Rede Sim, a retransmissão do SBT e da Record News a partir de janeiro (confira mais abaixo nesta reportagem o texto na íntegra). 
O posicionamento confirma a informação adiantada por A Gazeta no último dia 10 de dezembro, quando a Rede Sim, a TV Tribuna e a TV Capixaba fecharam um acordo definindo que o SBT, a Band e a Record News terão casas novas no Espírito Santo. Uma reunião realizada no dia 9 selou verbalmente o entendimento, definindo a TV Tribuna como a nova retransmissora da Band, a Rede Sim acomodando a empresa da família de Silvio Santos e a TV Capixaba passando a cuidar da programação da Record News.
A novidade é que a TV Capixaba e a Rede Sim fecharam acordo e vão conduzir as operações do SBT conjuntamente. Não somente a emissora de Silvio Santos será tocada pelas empresas como também as rádios Record News, Band News FM, Espírito Santo 90.1, Massa FM 91.9 e os portais ES360 e Sim Notícias. 
Veja nota da TV Capixaba e Rede Sim:

Redes se unem para assumir o SBT no Espírito Santo

Duas das maiores empresas de comunicação do Espírito Santo, o Grupo Sim e a Rede Capixaba, vão assumir de forma conjunta as operações do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) no Estado.
Os dois grupos passam também a compartilhar a potente estrutura de retransmissão espalhada por dezenas de cidades, cobrindo todo o Espírito Santo.
Além do SBT, as ações em conjunto incluirão a Record News, a Band News FM Espírito Santo 90.1, a rádio Massa FM 91.9 e os portais ES360 e Sim Notícias.
Essa nova operação será sempre norteada pelo compromisso de produzir informação e entretenimento de qualidade, marca do trabalho dos dois grupos ao longo dos últimos anos.
Unido pelo mesmo propósito, o novo grupo não se limitará ao portfólio atual e buscará novas oportunidades dentro do setor da comunicação tanto no Espírito Santo quanto em outros Estados.

Participaram daquela reunião representantes das redes envolvidas ligados à relação com afiliadas e ao jurídico de cada negócio, além de advogados e de representantes das emissoras locais. O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, também participou da conversa.  Foram expostas as bases do texto a ser formalizado, que na época não passa de uma página, segundo fontes ouvidas pela reportagem.
Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT
Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT Crédito: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
No último dia 10 de dezembro, as mesmas fontes informaram que o acordo entre as partes ainda não havia sido assinado, mas que isso ocorreria nos próximos dias, com a expectativa de que a "dança das cadeiras" fosse oficializada antes do recesso do Judiciário, que começa justamente nesta sexta-feira (20). A ideia é estancar o vaivém de ações judiciais que tentam redefinir a emissora afiliada do SBT no Espírito Santo desde o primeiro semestre de 2023 e dar andamento aos movimentos empresariais de cada grupo.
Até então, isso envolvia a TV Tribuna — a atual afiliada do SBT — e a Rede Sim, a candidata a ocupar o lugar da empresa que já havia até assinado contrato, segundo o SBT. Posteriormente, a TV Capixaba surgiu no cenário de negociações. 
A TV Tribuna do Espírito Santo continua afiliada do SBT por ordem da Justiça de Pernambuco — sede do Grupo João Santos, controlador da emissora — que obrigou o SBT a manter o vínculo após ter acolhido as argumentações da emissora de que havia feito investimentos na operação. Antes de ouvir os argumentos, a Justiça havia determinado o rompimento do contrato. 
Em maio de 2023, a coluna Abdo Filho revelou que a rede havia rompido o contrato de mais de 40 anos com a TV Tribuna e que estava a procura de uma nova afiliada no Estado para início das operações em 1º de julho daquele ano. A TV Tribuna recorreu à Justiça, que concordou com a tese da emissora do grupo pernambucano e manteve a afiliação.
Em Pernambuco, a TV Tribuna foi inaugurada em 1991 sendo afiliada da Band até 1998, quando mudou para a Record. Em 2012, retornou para a Band, com a qual permanece até os dias de hoje, numa relação de quase 20 anos de afiliação.
A falta de sintonia entre a afiliada no Espírito Santo e o SBT nos últimos tempos mobilizou a Rede Tribuna, em Recife, a iniciar conversas com a Band sobre as possibilidades no mercado capixaba, convergindo com os interesses da Rede Sim e da TV Capixaba para uma possível negociação.
No caso da TV Tribuna, a programação local seria mantida, com a possibilidade de incluir outros produtos diante do que a Band oferece na grade local. A Rede Sim teria os espaços locais do SBT para ocupar, com a possibilidade de ampliação de quadro nas equipes de produção de conteúdo comercial, jornalismo e operações também pelas opções da grade. Esses desenhos de programação, entretanto, caberão a cada emissora em acordo com suas respectivas futuras redes.

Recuperação judicial

O Grupo João Santos, controlador da Rede Tribuna e de outros negócios como o cimento Nassau, enfrenta uma grave crise econômica há alguns anos, levando a companhia à recuperação judicial. Recentemente, o conglomerado de empresas obteve uma vitória importante nesse processo, quando a maioria dos credores aprovou o plano de Recuperação Judicial, com valores que superam R$ 475 milhões em pagamentos a 25 mil pessoas somente com questões trabalhistas.
O acordo ainda precisa ser homologado pelo juiz do processo. Antes, o grupo já havia firmado um acordo de transação tributária – o maior da história – com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Ao todo, as dívidas gerais a serem regularizadas são da ordem de R$ 11 bilhões.

Emissoras foram procuradas

As empresas envolvidas no acordo foram procuradas para dar mais detalhes sobre a operação, mas não se manifestaram. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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