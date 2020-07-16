Sine da Serra seleciona para vagas por telefone; saiba como participar

Trabalhador é encaminhado para processo seletivo nas empresas sem precisar sair de casa Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus , a equipe do Sine da Serra está atendendo candidatos a uma vaga de emprego apenas por telefone desde março. De acordo com a unidade, mais de 1.200 pessoas foram encaminhadas a processos de seleção nas empresas sem precisar sair de casa.

A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), Aline Oliveira, destaca que os atendimentos foram adaptados diante da necessidade de evitar aglomerações, mas sem qualquer prejuízo àqueles que buscam emprego no município.

Os atendimentos são realizados todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas. "Desde março, nossa equipe fez 3.153 atendimentos por telefone sobre emprego e encaminhamos 1.213 pessoas aos processos seletivos das empresas no período de 20 de março a 9 de julho", comenta a secretária.

A secretária garante que o processo por telefone é seguro e que o trabalhador só precisa fornecer algumas informações pessoais e um e-mail, para onde será enviada a carta de encaminhamento, documento necessário para participar da entrevista na empresa.

ORIENTAÇÕES

PORTAL SERRA + EMPREGO

No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. Na página, o trabalhador tem acesso a todas as oportunidades e seus requisitos e confere se seu perfil se encaixa em alguma delas.

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Um diferencial muito importante desse portal é o Alerta de Vagas. O candidato cadastra um e-mail, informa suas áreas de interesse no mercado de trabalho e recebe um alerta avisando que uma vaga com o seu perfil foi aberta. O trabalhador recebe a mensagem no e-mail cadastrado.

TELEFONE PARA ATENDIMENTO

Após conferir as vagas no site, ou mesmo se não tiver acesso à internet, o trabalhador deve ligar para um dos números de atendimento do Sine da Serra.

Os telefones são: (27) 99579-0100, 99507-3391, 99516-6972, 99882-3209 e 99898-1513.

Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas, e somente por telefone. O Sine da Serra esclarece que não são fornecidas informações por mensagem e WhatsApp.

INFORMAÇÕES PESSOAIS

É preciso informar o número do PIS, pois com ele o atendente consegue acessar no sistema da Intermediação de Mão de Obra (IMO) as informações pessoais do trabalhador, como experiências profissionais. Com base nessas informações, será possível verificar se existe vaga compatível com o perfil do profissional.

O número do PIS está disponível na carteira de trabalho (na última página para as carteiras de modelo antigo, e na primeira página para as carteiras mais novas).

CARTA DE ENCAMINHAMENTO