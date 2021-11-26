Sinal analógico de TV será desligado em Linhares, Colatina e Cachoeiro em 1° de dezembro

Mulher com controle remoto em frente a TV Crédito: Pixabay

O desligamento do sinal analógico já foi feito na Grande Vitória e, a partir da 0h do dia 1º de dezembro, as cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim passarão a receber somente o sinal digital de TV. O processo de desligamento do sinal analógico vem acontecendo desde 2018 de forma gradual e deve estar concluído até o final de 2023. Mais de 90% dos telespectadores Espírito Santo já contam somente com o sinal digital.

Como obter o sinal digital?

Para obter o sinal digital, será necessário conectar o seu televisor a uma antena externa UHF (TVs de tubo e aparelho fabricados até 2010 precisam de um conversor digital). Depois disso, aponte a antena para a torre de transmissão da sua cidade (Cachoeiro - a torre fica localizada no Morro das Andorinhas; Colatina - a torre fica localizada no Morro da TV; Linhares - a torre fica localizada no Bairro 3 Barras). Por fim, sintonize seu televisor no canal digital do seu município (Cachoeiro: canal 10.1; Colatina: 9.1; Linhares: 5.1).

Mapa de localização da antena da TV Gazeta em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta

Mapa de localização da antena da TV Gazeta em Colatina Crédito: TV Gazeta

Mapa de localização da antena da TV Gazeta em Linhares Crédito: TV Gazeta

“O sinal de TV digital utiliza uma forma avançada de transmissão de sons e imagens. Isso possibilita uma qualidade muito superior tornando possível assistir à programação com alta qualidade de sons e imagens. Outra vantagem é a possibilidade de assistir à programação em dispositivos móveis como celulares e tablet”, explica Joelder Dansi, gerente de Tecnologia e Operação da Rede Gazeta Sul.

O sinal analógico será desligado para liberar a frequência que é usada para a transmissão de internet 4G, que terá o alcance ampliado nacionalmente, além de permitir novas frequências para a internet 5G. Assim, será possível levar tecnologia de banda larga móvel para mais cidades brasileiras.

A implantação do sinal de TV digital no Brasil foi determinada por decreto federal de junho de 2006. Em 2007, ocorreu a primeira transmissão oficial pelo sinal digital, em São Paulo. No ano seguinte, o processo para levar a TV Digital para todo o país teve início, e desde 2012 todas as capitais brasileiras possuem o novo sinal.

Quais as vantagens do sinal digital?

Para o consumidor, isso significa o fim dos chuviscos e interferências comuns na transmissão analógica. O som da TV digital também é de melhor qualidade, pois utiliza dois canais de áudio (estéreo) em vez de um único (mono).

“Pensando no lado sustentável, vamos contribuir com o meio ambiente. Equipamentos antigos e obsoletos, com baixa eficiência no consumo de energia elétrica, produzem muito calor exigindo um ambiente com climatização forçada. Os equipamentos que transmitem a programação digital são modernos e de alta eficiência energética, exigindo menos consumo de energia”, destaca Joelder.

Além disso, a TV digital permite uma maior mobilidade podendo ser captado por qualquer aparelho que possua uma recepção de televisão, como smartphones, computadores e até automóveis, sem interferência na imagem durante o deslocamento. Ou seja, só vantagem.

Como saber que tipo de sinal tenho em casa?

A característica mais evidente é a qualidade de imagem e som. Na transmissão digital, áudio e vídeo mantém 100% da qualidade da transmissão original. Outra funcionalidade da TV digital é o EPG – Eletronic Program Guide (Guia Eletrônico de Programação, em português), com o qual é possível obter informações sobre a programação. Se a pessoa não tem acesso a isso, possui sinal analógico.

O que muda sem o sinal analógico?

O mais importante é ressaltar que as cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, onde o sinal analógico será desligado, já possuem o sinal digital. Portanto, ninguém ficará sem o sinal da TV Gazeta. A forma de recebimento do sinal é que irá mudar; então, esteja atento ao prazo.

O próximo passo é observar se a TV tem receptor para o sinal digital. A maioria das TVs fabricadas depois de 2010 já tem esse recurso. Consulte o manual de instruções ou entre em contato com o SAC da marca de TV.

Quem tem uma TV de tubo ou de tela plana mais antiga, que não tenha conversor interno, pode optar por comprar uma TV nova ou instalar um conversor digital e ligar a uma antena UHF. Há diversos modelos de conversores e os preços variam de acordo com a região e funcionalidades. Caso a pessoa tenha mais de uma TV em casa será necessário um equipamento para cada uma delas.

Quem possui antena parabólica também poderá captar o sinal digital. Basta mudar o receptor da antena para o modelo digital. Além disso, a TV também precisa ser digital ou estar adaptada com um conversor adequado.

Se a TV já for digital, basta utilizar uma antena comum UHF e realizar a busca de canais no menu do aparelho e começar a assistir no novo formato. Lembrando que quem tem TV por assinatura não será afetado com o fim do sinal analógico, uma vez que já possui conversor digital.

Os consumidores que tiverem dúvidas sobre o desligamento podem ligar para o CAT da TV Gazeta (27) 3321-8699, de segunda a sexta das 8h às 18h, sábados das 8h às 14h, e feriados das 8h às 11h, ou acessar o site do Seja Digital ou DTV – Site Oficial da TV Digital Brasileira.