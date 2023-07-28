Nos últimos meses, a gigante do varejo Polishop tem fechado lojas em todo o Brasil. Levantamento do jornal O Estado de S.Paulo aponta que a varejista já encerrou atividades em mais de 100 unidade em shoppings, em um movimento de reestruturação do negócio.
No Espírito Santo, a empresa fechou recentemente uma loja no Shopping Vila Velha, no dia 31 de março. Além disso, o Shopping Vitória informa que move uma ação de despejo na Justiça contra a Polishop por inadimplência.
Segundo detalhou a assessoria do Shopping Vitória, a ação em curso contra a Polishop é por encargos locatícios, o que engloba aluguel e outras taxas que envolvem a manutenção de uma loja nesse tipo de centro comercial.
Shopping Vitória move ação de despejo contra Polishop por inadimplência
A Polishop confirma a situação, mas informa que a questão caminha para um acordo entre as partes e reforça que não há previsão de nenhum fechamento de loja no Espírito Santo. A empresa afirma que, na verdade, pretende abrir mais lojas de rua no Estado. De acordo com a marca, os estabelecimentos são considerados "lojas pulmão" para dar suporte às franquias.
Atualmente, no Espírito Santo, há três lojas da Polishop localizadas nos shoppings Vitória, Praia da Costa (em Vila Velha) e Mestre Álvaro (na Serra). Os dois últimos shoppings foram procurados para comentar a situação da varejista, mas não deram retorno.
Veja, abaixo, a nota da Polishop:
"A Polishop, fundada por João Appolinário, esclarece que o fechamento de lojas desde 2021 faz parte de um plano estratégico da empresa após a pandemia, que é diminuir suas lojas próprias para implementar lojas de rua no modelo de franquias e também estar presente em cidades não cobertas por shoppings centers, com o objetivo de reestruturar a organização como um todo. A empresa destaca também o aumento da participação das vendas online pós-pandemia, o que, em conjunto, reforça sua posição como referência no mercado há mais de 23 anos e como uma das empresas mais relevantes do varejo brasileiro. O processo de abertura de novas franquias e de trazer novidades, entre o segundo semestre deste ano e o começo de 2024, refletirá no crescimento e reposicionamento da companhia."