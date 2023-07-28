Interior de loja Polishop Crédito: Polishop/Instagram

No Espírito Santo, a empresa fechou recentemente uma loja no Shopping Vila Velha, no dia 31 de março. Além disso, o Shopping Vitória informa que move uma ação de despejo na Justiça contra a Polishop por inadimplência.

Segundo detalhou a assessoria do Shopping Vitória, a ação em curso contra a Polishop é por encargos locatícios, o que engloba aluguel e outras taxas que envolvem a manutenção de uma loja nesse tipo de centro comercial.

Your browser does not support the audio element. Shopping Vitória move ação de despejo contra Polishop por inadimplência

A Polishop confirma a situação, mas informa que a questão caminha para um acordo entre as partes e reforça que não há previsão de nenhum fechamento de loja no Espírito Santo. A empresa afirma que, na verdade, pretende abrir mais lojas de rua no Estado. De acordo com a marca, os estabelecimentos são considerados "lojas pulmão" para dar suporte às franquias.

Atualmente, no Espírito Santo, há três lojas da Polishop localizadas nos shoppings Vitória, Praia da Costa (em Vila Velha) e Mestre Álvaro (na Serra). Os dois últimos shoppings foram procurados para comentar a situação da varejista, mas não deram retorno.

Veja, abaixo, a nota da Polishop: