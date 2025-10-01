Home
Servidores do ES decidem entrar em greve a partir do dia 7

Funcionários de diversas categorias votaram pela paralisação das atividades; eles reivindicam a reestruturação de carreiras e correção de perdas salariais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:15

Os servidores públicos do governo do Espírito Santo decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira (7). Em assembleia realizada nesta quarta-feira (1º), funcionários de diversas categorias votaram, por unanimidade, pela paralisação das atividades. Eles reivindicam a reestruturação das carreiras e correção de perdas salariais. 

Conforme informações do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos), a mobilização envolve cerca de 3,7 mil profissionais de 14 autarquias e secretarias, entre as quais, Secretaria de Estado da Educação (Sedu)Departamento Estadual de Trânsito (Detran)Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). A deliberação pela greve teve a participação de 300 servidores presencialmente e outros 350 on-line.

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Servidores do Detran estão na lista dos que vão entrar em greve na próxima semana Crédito: Ricardo Medeiros

Reivindicações

A proposta apresentada pelo Sindipúblicos ao governo, após estudo técnico das carreiras da base ativa, busca corrigir perdas salariais e valorizar os profissionais. O sindicato afirma que a repercussão na folha de pagamento do Estado não passaria de 1%, mas teria grande impacto na vida dos servidores.

“Não vamos recuar. Seguimos juntos até a vitória. Reunião sem proposta não resolve. Queremos resposta concreta para discutir com a categoria",  afirma Renata Setúbal, presidente do Sindipúblicos. 

O sindicato ressalta que vai seguir todos os trâmites legais, como prazos e percentuais de trabalho, para que as categorias possam paralisar as atividades na próxima semana. 

Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) foi procurada para se manifestar sobre a decisão dos servidores, mas ainda não apresentou um posicionamento do governo. O espaço segue aberto. 

