Em assembleia

Servidores do ES decidem entrar em greve a partir do dia 7

Funcionários de diversas categorias votaram pela paralisação das atividades; eles reivindicam a reestruturação de carreiras e correção de perdas salariais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:15

Os servidores públicos do governo do Espírito Santo decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira (7). Em assembleia realizada nesta quarta-feira (1º), funcionários de diversas categorias votaram, por unanimidade, pela paralisação das atividades. Eles reivindicam a reestruturação das carreiras e correção de perdas salariais.

Servidores do Detran estão na lista dos que vão entrar em greve na próxima semana Crédito: Ricardo Medeiros

Reivindicações

A proposta apresentada pelo Sindipúblicos ao governo, após estudo técnico das carreiras da base ativa, busca corrigir perdas salariais e valorizar os profissionais. O sindicato afirma que a repercussão na folha de pagamento do Estado não passaria de 1%, mas teria grande impacto na vida dos servidores.

“Não vamos recuar. Seguimos juntos até a vitória. Reunião sem proposta não resolve. Queremos resposta concreta para discutir com a categoria", afirma Renata Setúbal, presidente do Sindipúblicos.

O sindicato ressalta que vai seguir todos os trâmites legais, como prazos e percentuais de trabalho, para que as categorias possam paralisar as atividades na próxima semana.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) foi procurada para se manifestar sobre a decisão dos servidores, mas ainda não apresentou um posicionamento do governo. O espaço segue aberto.

