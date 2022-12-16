Rede traça avanço: expansão para 250 farmácias e mais crediário

Unidade da Farmes em Santos Dumont, Vila Velha: na Grande Vitória, presença mais que consolidada da rede de farmácias Crédito: Farmes/Divulgação

Ampliação dos produtos da marca própria Bem Cuidar, expansão do convênio e do crediário e aumento do número de lojas para 250 pontos de venda. Essas são algumas metas da Farmes para o ano de 2023. O grupo associativista de farmácias, presente em 30 municípios do Espírito Santo, conquistou o primeiro lugar na categoria “Farmácia” da 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta.

Em 25 anos de história na vida dos capixabas, a Farmes mantém clientes satisfeitos. Consumidor e empresa estabelecem uma relação de confiança baseada no cuidado e na qualidade proporcionados pela marca. Em 2022, 26 lojas foram inauguradas no Estado. Esse crescimento resultou em uma elevação de 16% no faturamento anual.

No decorrer dos anos, a empresa vem investindo cada vez mais em sua marca própria, totalmente capixaba, a Bem Cuidar, composta por mais de 60 itens em diversas categorias, como vitaminas, itens capilares, solares e infantis e dermocosméticos.

De acordo com o presidente da Farmes, Marcelo Frisso, o objetivo para 2023 é dar continuidade à trajetória ascendente, a fim de que a alta representatividade do grupo – realidade já consolidada na Grande Vitória – seja também registrada nas cidades do interior do Estado. A meta é alcançar 90% dos municípios capixabas e também outros Estados do Brasil.

Marcelo Frisso, presidente da Farmes, cita os planos para os próximos anos Crédito: Divulgação

“Pretendemos aumentar nosso convênio e o crediário próprio, bem como expandir o número de lojas. Almejamos também marcar nossa presença em mais municípios, chegar a 250 lojas em 2023 e ter um faturamento de cerca de meio bilhão de reais em vendas”, detalha Frisso.

Investimentos

Para manter o ritmo de avanço, o presidente pontua que é importante dar continuidade aos investimentos. Ele informou que, em 2022, a Farmes investiu em inteligência de mercado com novos BI (Business Intelligence) de análises macro e micro, por região. Além disso, está em fase final o processo de criação de um aplicativo de e-commerce para a implantação das vendas 100% digitais.

“Adquirimos a Geofusion, que nos permite mapear as melhores oportunidades para abertura de lojas, identificando potenciais áreas de consumo, além de investimentos 360° em todos os veículos de comunicação. Investimos muito na capacitação técnica de gestão com os nossos empresários. Incessantemente, promovemos treinamentos diversos da nossa força de vendas”, explica o presidente.

A loja de Jerônimo Monteiro está de portas abertas para atender os clientes: participação do interior do Estado vai crescer nos próximos anos Crédito: Farmes/Divulgação

Segundo Frisso, “o grande objetivo da Farmes para 2023 é se tornar a maior rede de lojas do Espírito Santo”. “Para isso, buscaremos chegar a pelo menos 50 licenciados como associados e, dessa forma, faturar algo em torno de R$ 1 bilhão em vendas/ano nos próximos cinco anos.”

Presença

Como diferenciais, os representantes da empresa apontam a significativa capilaridade no mercado capixaba e a variedade na oferta de produtos. A expressiva presença em diferentes bairros e comunidades e também em diversos municípios do Estado possibilita que a Rede conheça a necessidade e potencial de cada local.

Outros fatores são a união e a troca de experiência e de know-how entre os empresários, viabilizadas pela associação. São 187 lojas em todas as regiões do Estado. Há ainda a facilidade de crédito próprio com descontos especiais e com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros.

Bruno Souza, diretor financeiro da Farmes, avalia que “o setor de varejo de farmácias no Espírito Santo tem uma curva de crescimento mais acentuada que a do mercado nacional, em razão do forte plano de expansão que as redes vêm realizando desde 2018”.

Bruno Souza, diretor financeiro da Farmes, detalha os investimentos Crédito: Farmes/Divulgação