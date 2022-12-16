Rede de supermercados planeja abrir três novas lojas em 2023

A meta do Grupo Carone é inaugurar mais três novas lojas da SempreTem no próximo ano; uma delas já está em construção Crédito: Carone/Divulgação

Uma equipe engajada, ampla variedade de produtos e um grande foco no atendimento ao cliente. Esses são os principais diferenciais do Grupo Carone, primeiro lugar na categoria “Supermercado” no prêmio Marcas de Valor A Gazeta, que planeja abrir três novas lojas no próximo ano.

Hoje, a rede de supermercados Carone conta com 10 filiais em operação, localizadas em pontos estratégicos da Grande Vitória. São lojas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, e com superatacados, também na Serra, e ainda em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Linhares e Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, inaugurada no final de 2021.

Expansão

Com um trabalho consolidado na história e no dia a dia do cliente capixaba, o projeto de expansão está a todo vapor. Segundo o diretor comercial da rede, Sergio Silva Carone, a meta é inaugurar mais três novas lojas da bandeira SempreTem — modelo de negócio com venda por atacado e no varejo — no ano que vem, uma delas já em construção.

Cabo Frio sediará a primeira loja do grupo no Estado do Rio, em 2023. Será um SempreTem, com mais de 5 mil m² de área de venda, na Região dos Lagos. Com isso, será a segunda loja SempreTem fora do Espírito Santo.

E as novidades não param por aí. Já está sendo estudado uma segunda loja no Sul da Bahia, com área já adquirida em Eunápolis, mas ainda sem data para início das obras.

Desafios

Para superar os inúmeros desafios na gestão de vendas em supermercados, o diretor Sergio Silva Carone conta com um trabalho efetivo de investimento em pessoas e em tecnologia.

“Nossa equipe está cada vez mais coesa e dedicada. Com a evolução tecnológica e dos meios de comunicação, é preciso ser ágil para acompanhar e manter uma relação assertiva com o cliente, por isso é fundamental ter uma equipe antenada ao mercado, que está em constante mudança”, acredita.

Ao conquistar o 1º lugar na categoria Supermercado por mais um ano, o diretor comercial atribui esse reconhecimento do público aos colaboradores, que, em sua opinião, são os grandes responsáveis pelo sucesso da empresa.

“Ser agraciado por mais um ano como Marca de Valor pelo consumidor capixaba nos mostra que estamos no caminho certo. Um recente case que muito nos orgulha foi a inauguração da nossa loja em Alto Laje, em Cariacica — com a bandeira SempreTem — que foi um sucesso. Sem dúvida, essa loja superou as nossas expectativas e bateu todas as metas”, comemora Sergio.

Visibilidade

O fator humano é, sem dúvida, uma das principais premissas da empresa. Nos últimos quatro anos o grupo Carone tem investido firmemente em diversos programas de inclusão social.

A proposta é absorver em seus quadros os mais diversos perfis, sejam pessoas com deficiência (PCD’s), idosos, mulheres em cargos de gestão, negros, LGBTQIA+, entre outros profissionais, de modo a oferecer mais igualdade de oportunidades e promover a diversidade.

“Nosso investimento tem sido tão alto que fomos agraciados com o Prêmio Ser Humano de 2021, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES), e desejamos multiplicar essa premiação, oferecendo visibilidade e reconhecimento social para todos os profissionais”, garante o diretor.

Sergio diz ainda que o objetivo da rede e de sua equipe é “transformar a compra num momento de prazer e satisfação, oferecendo a todos os clientes, produtos que atendam e melhorem sua qualidade de vida, por meio de profissionais preparados e motivados em propiciar um excelente atendimento.”

História

O case de sucesso da empresa começou há mais de sete décadas - mais precisamente no ano de 1950 -, com o imigrante libanês Nagib Resk Carone. O negócio teve início como um pequeno armarinho na cidade de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado.