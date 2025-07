Em 2025

Ranking aponta as 20 melhores empresas para trabalhar no ES

Divulgado anualmente, levantamento lista empresas que têm o melhor ambiente de trabalho, de acordo com o modelo Great Place to Work (GPTW)

Publicado em 8 de julho de 2025 às 11:03

Um estudo realizado pela consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2025. >

Empresas de diferentes setores foram eleitas pelo selo GPTW em três categorias: pequenas, médias e grandes. Neste ano, três companhias aparecem na lista pela primeira vez. >

Na 8ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar™ GPTW Espírito Santo, realizada em 2025, um total de 70 instituições participaram do processo de avaliação, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. A atual avaliação impactou 51.274 colaboradores.>

Suellen Moreira, Head de Marketing e Eventos do GPTW Brasil, explica como o ranking das melhoras empresas é formado. Segundo ela, a certificação GPTW avalia o ambiente de trabalho a partir da experiência dos funcionários, identificando o quanto a empresa oferece um ambiente de trabalho baseado em confiança, orgulho e camaradagem.>

O processo envolve duas etapas principais. Primeiro, uma pesquisa quantitativa (Trust Index) é aplicada aos funcionários. Nessa fase, é medido se os empregados confiam na liderança, têm orgulho do que fazem e se gostam das pessoas com quem trabalham. Para obter a certificação, é necessário alcançar pelo menos 70% de favorabilidade, com uma amostra representativa do quadro de pessoas.>

Na segunda etapa, quando a empresa já está certificada pelos funcionários, ocorre a avaliação qualitativa para concorrer aos Rankings das Melhores Empresas Para Trabalhar, que analisa práticas culturais sob o olhar dos chamados Pilares For All. São investigadas as práticas que tornam a organização um excelente lugar para trabalhar para todas as pessoas.>

Para Suellen Moreira, os destaque no ranking no Espírito Santo foram para empresas de Tecnologia da Informação, com quatro premiadas, seguidas por Serviços Profissionais e Transportes, com três empresas cada. Ela destacou ainda a presença de premiadas nos setores de Produção e Manufatura, Serviços de Saúde, Serviços Financeiros e Seguros.>

A entrada de novos nomes é um indicativo saudável do dinamismo e da evolução do ambiente empresarial no Estado. Esse movimento renova o ranking e mostra que mais organizações estão investindo seriamente em práticas voltadas à experiência e ao bem-estar dos colaboradores, o que eleva o padrão geral do mercado e incentiva outras a seguir pelo mesmo caminho Suellen Moreira Head de Marketing e Eventos do GPTW Brasil

No total, a premiação reconheceu 20 empresas como as melhores, dividas nas seguintes categorias:>

5 Empresas de pequeno porte;

10 Empresas de médio porte;

5 Empresas de grande porte. >

Suellen pondera que se manter consistentemente entre as melhores exige um esforço contínuo, um compromisso diário com a cultura organizacional e com a construção de um ambiente de confiança. >

"Ter cada vez mais empresas engajadas nessa missão fortalece o ecossistema de negócios do Espírito Santo, tornando o mercado de trabalho local mais atrativo, saudável e competitivo para todos", pontua.>

O GPTW é um dos certificados mais reconhecidos e importantes sobre gestão de pessoas de um negócio Crédito: Divulgação

As 20 melhores empresas para se trabalhar no ES

PEQUENAS (de 30 até 99 colaboradores)>

Transporthos Sistema OCB/ES Neocount Brum Kuster, Marques & Fragoso Advogados LandSea Group >

MÉDIAS (com 100 a 999 colaboradores)>

Supergasbras Nexa Tecnologia e Outsourcing Decolores Rhopen Consultoria Inflor CS3 Revestimentos Le Card Spassu Tecnologia WeDo Tecnologia Sest Senat Espírito Santo >

GRANDES (com mais de 1.000 colaboradores)>

Unimed Sul Capixaba Timenow Consultoria e Gestão de Projetos Sicoob ES Viação Águia Branca Unimed Vitória >

Investimento em bem-estar

Entre as empresas premiadas, Suellen destaca que aquelas que contam com práticas culturais de “Cuidar”, “Contratar e Receber” e “Celebrar” obtiveram as maiores médias de confiança. "Mostrando como a atenção ao acolhimento desde o início da jornada, ao bem-estar integral e ao reconhecimento fortalecem o clima organizacional", pontua.>

Além disso, ela acrescenta que são comuns programas que criam ambientes psicologicamente seguros, investem em comunicação aberta e transparente e oferecem oportunidades claras de crescimento, elementos fundamentais para o engajamento e para que as pessoas queiram permanecer nas empresas.>

Mulheres em cargos de liderança

Outro destaque no estudo é a respeito de mulheres em cargos de liderança nas empresas que figuram no ranking. Segundo Suellen Moreira, as empresas premiadas têm uma presença proporcionalmente maior de mulheres em cargos de liderança comparadas às não premiadas: 37% em alta liderança, 42% em média liderança e 39% em posições operacionais de liderança. >

Para ela, isso mostra o esforço em ampliar a equidade de gênero nesses níveis. No entanto, o percentual de mulheres em cargos de CEO caiu de 20% em 2024 para 16% em 2025, indicando que ainda existe um desafio relevante para que mulheres ocupem as posições mais altas. >

Ampliar a presença feminina em cargos de liderança é fundamental para construir ambientes mais inclusivos, estimular decisões plurais e servir de inspiração para outras profissionais Suellen Moreira Head de Marketing e Evento do GPTW Brasil

