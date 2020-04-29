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Mais de R$ 30,00

Quilo do alho está mais caro do que carne no Sul do ES

O produto sofreu um aumento de até 100% no valor da caixa, desde o mês de fevereiro em Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 12:14

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:14

Quilo do alho está mais caro que carne de primeira no Sul do ES
Quilo do alho está mais caro do que carne no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul
O preço do quilo de alho nos mercados de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está ultrapassando o valor da carne, inclusive, as classificadas como de maior qualidade. O produto foi encontrado em alguns estabelecimentos, custando mais de R$30,00 o quilo.
O motivo, de acordo com os comerciantes e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é que a maior parte do alho consumido no Brasil vem de outros países e o preço tem sofrido aumento com a alta do dólar e a dificuldade de importação.
Segundo o André Lira, que é gerente de um supermercado em Cachoeiro, neste ano, o valor da caixa do alho dobrou e o reajuste é repassado ao consumidor. Desde fevereiro, o alho teve um aumento de 100% no valor da caixa na Ceasa e esse valor, infelizmente, é repassado para o consumidor", afirma. 
Paulo Schalders, engenheiro-agrônomo do Incaper, explicou que o Brasil não produz alho suficiente para suprir toda a demanda nacional. Nessa época do ano, nós estamos no período da entressafra. Como o Brasil produz apenas 30% do alho consumido aqui, a maioria do nosso alho vem da China e da Argentina e devido à pandemia, essas importações ainda não chegaram, com isso, faz com que o preço do alho fique mais alto", diz. 
Além da dificuldade de comprar o produto importado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a alta do dólar também influenciou diretamente no valor do alho. O alho vem de uma entressafra e o dólar vem ganhando força em relação ao real já tem algum tempo. Essa valorização do dólar frente ao real reflete no valor do alho, explicou André.
Quilo do alho está mais caro que carne de primeira no Sul do ES
Quilo do alho está mais caro que carne de primeira no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul
Para Paulo, o valor só vai reduzir quando as importações, que estão prejudicadas, forem normalizadas. Temos a variação cambial por ser um produto importado e, como no Brasil, o alho é indispensável em sua culinária, a pressão de consumo é a mesma, isso só vai normalizar quando o alho importado começar a chegar ao mercado nacional", avalia. 
Enquanto isso, o consumidor tenta pesquisar os valores e ajustar a quantidade do produto adquirida. Estou levando um pouco menos, mas se fosse em outra época, com certeza, estaria levando mais. Um preço assim é absurdo, disse o Jorge Girelli, advogado.
Com informações de Leandro Manhães/TV Gazeta Sul

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