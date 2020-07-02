Propósito: a alma e a arma das marcas que se destacam no mercado

Para Jaime Troiano, o propósito engaja colaboradores, alinha discursos e seus relacionamentos com a sociedade Crédito: Alexandre Virgilio/Divulgação

Estou convencido de que marcas sem um propósito são marcas sem alma.

Nos últimos 13 dos 27 anos de existência da TroianoBranding, mergulhamos na compreensão do quanto escavar e revelar o propósito de uma organização alimenta e dá substância para sua alma. Mais que isso, dá uma autêntica razão de ser para sua existência.

O livro que publicamos recentemente descreve casos concretos de como empresas se beneficiaram da revelação de seu propósito. O livro (Qual é o seu Propósito) também desfaz eternas confusões com conceitos que não substituem o propósito, como é o caso de missão e visão. Propósito é uma ideia única e exclusiva na história de uma empresa, ao passo que missão e visão são muito redundantes. Eles não individualizam e diferenciam organizações umas das outras.

Propósito engaja colaboradores, alinha discursos e seus relacionamentos com a sociedade. Nesse sentido, ele é a expressão da alma que move e dá significado à marca.

Mas propósito, por tudo isso, é também uma arma. É um instrumento que alimenta o poder de mercado de uma empresa. E, por isso, neste momento, mais vital ainda.

Quando ele move e engaja os colaboradores, o resultado direto chama-se produtividade e uma renovada capacidade de geração de resultados.