Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Análise

Propósito: a alma e a arma das marcas que se destacam no mercado

Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding, estimula uma reflexão sobre o que leva organizações a terem sucesso. Ele será o palestrante da 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:20

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:20

Jaime Troiano
Para Jaime Troiano, o propósito engaja colaboradores, alinha discursos e seus relacionamentos com a sociedade Crédito: Alexandre Virgilio/Divulgação
Estou convencido de que marcas sem um propósito são marcas sem alma.
Nos últimos 13 dos 27 anos de existência da TroianoBranding, mergulhamos na compreensão do quanto escavar e revelar o propósito de uma organização alimenta e dá substância para sua alma. Mais que isso, dá uma autêntica razão de ser para sua existência.
O livro que publicamos recentemente descreve casos concretos de como empresas se beneficiaram da revelação de seu propósito. O livro (Qual é o seu Propósito) também desfaz eternas confusões com conceitos que não substituem o propósito, como é o caso de missão e visão. Propósito é uma ideia única e exclusiva na história de uma empresa, ao passo que missão e visão são muito redundantes. Eles não individualizam e diferenciam organizações umas das outras.
Propósito engaja colaboradores, alinha discursos e seus relacionamentos com a sociedade. Nesse sentido, ele é a expressão da alma que move e dá significado à marca.
Mas propósito, por tudo isso, é também uma arma. É um instrumento que alimenta o poder de mercado de uma empresa. E, por isso, neste momento, mais vital ainda.
Quando ele move e engaja os colaboradores, o resultado direto chama-se produtividade e uma renovada capacidade de geração de resultados.
Enfim, ter um claro e reconhecido propósito é alma e arma ao mesmo tempo. Qual é, afinal, o seu propósito?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados