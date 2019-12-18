Procurador tira dúvidas sobre a nova Previdência dos servidores do ES

Após aprovar a idade mínima para a aposentadoria e o aumento da alíquota de 11% para 14% , a Assembleia também votou a favor das regras de transição que vão atingir os atuais servidores do Espírito Santo. O projeto que teve a análise concluída nesta terça-feira (17) e que vai para sanção do governador Renato Casagrande também muda o cálculo do benefício e as normas para concessão de pensões. O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, tira as dúvidas dos usuários de A Gazeta sobre as mudanças no Regime Próprio estadual.