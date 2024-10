Procon-ES faz mutirão contra descontos indevidos em aposentadorias

Órgão de proteção ao consumidor promove atividades em Cariacica e em Vitória para auxiliar, principalmente idosos, que sofrem com cobranças abusivas

Os atendimentos acontecem a partir das 9h na sede do órgão, no Centro de Vitória, e no Faça Fácil Cariacica, situado no bairro Santo André. Para ser atendido no mutirão, é obrigatório o agendamento prévio por meio do site agenda.es.gov.br ou no facafacil.es.gov.br (para quem busca atendimentos em Cariacica).