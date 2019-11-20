Prefeitura do ES dá desconto e parcelamento de imposto de contribuinte

Contribuintes devem ir até a sede da prefeitura para buscar os descontos ou parcelamento dos impostos Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha está dando descontos e oferecendo o parcelamento dos impostos para os contribuintes do município. Já está em vigor a Lei nº 6.267/2019, que traz oferece opções para os contribuintes quitarem os débitos tributários e não tributários com o poder público municipal

A legislação traz o parcelamento especial até o dia 27 de dezembro de 2019, com redução de juros, multas moratória e punitivas, que variam de 15% a 50%, de acordo com o tipo da dívida.

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Dependendo do valor das dívidas, o débito poderá ser parcelado em até 120 vezes. De acordo com o Secretário Municipal de Finanças, Ricardo José Pasolini, a iniciativa vem atender às solicitações da sociedade devido ao atual momento da economia.

ORIENTAÇÕES

Onde é possível realizar o parcelamento de débito?

Nos guichês de Atendimento da Coordenação de Arrecadação e Tributação (COART) da Secretaria Municipal de Finanças, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, Coqueiral de Itaparica.

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Qual horário de atendimento?

Segunda à sexta-feira, das 08h às 17h.

Quem pode solicitar?

Qualquer pessoa física ou jurídica que se encontre com débitos junto ao Município.

Quais são os documentos necessários para o Parcelamento?